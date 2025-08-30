বিবৃতি
গণতান্ত্রিক আচরণ প্রদর্শনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান ৪৬ নাগরিকের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সব শ্রেণি-পেশা, রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির প্রতি গণতান্ত্রিক আচরণ প্রদর্শনের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ৪৬ নাগরিক। আজ শনিবার বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘জুলাই অভ্যুত্থানের পর দীর্ঘ সময় নিষ্ক্রিয় থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ধীরে ধীরে সক্রিয় হলেও সমাবেশ, জমায়েত ও মিছিলে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঘটনা গভীর উদ্বেগের। আমরা এর তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই।’

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি কিছু দাবি নিয়ে মিছিল করার সময় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, ওই মিছিলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং পেলেট বুলেট ছুড়েছে। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। রাস্তায় নামা ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের ওপরও হামলা হয়।

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘শুক্রবার গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক ও ডাকসুর সাবেক ভিপি (সহসভাপতি) নুরুল হক নুরের ওপর যৌথ বাহিনী নির্মম হামলা চালিয়ে তাঁকে রক্তাক্ত করেছে। দলটির অন্য নেতা-কর্মীদের নির্মমভাবে পেটানো হয়। তাঁদের কার্যালয়ে গিয়েও হামলা চালানো হয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একজন নেতা ও তাঁর দলের ওপর এ ধরনের হামলায় আমরা শঙ্কিত।’

বিবৃতিতে ৪৬ নাগরিক বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টাও এ বিষয়ে অবগত বলে খবর বেরিয়েছে। তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা সেই আশ্বাসের বাস্তবায়ন দেখতে চাই দ্রুত। এটাও মনে করিয়ে দিতে চাই, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জনবান্ধব করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।’

বিবৃতি দেওয়া ৪৬ নাগরিকের মধ্যে আছেন কবি কাজল শাহনেওয়াজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান রাইন, অর্থনীতিবিদ জিয়া হাসান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ আল মামুন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জি এইচ হাবীব, নাট্যনির্মাতা আশফাক নিপুন, লেখক সালাহ উদ্দিন শুভ্র প্রমুখ।

