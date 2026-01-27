কোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি লিটন, সাধারণ সম্পাদক মামুন

কোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটির (সিআরইউ) নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি–২০২৬ গঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি হয়েছেন ডিবিসি নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক লিটন মাহমুদ আর সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের নিজস্ব প্রতিবেদক মামুন খান।
মঙ্গলবার ঢাকার নিম্ন আদালত প্রাঙ্গণে সংগঠনের কার্যালয়ে এক সাধারণ সভায় এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। ১১ সদস্যের এই কমিটি এক বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবে।
সংগঠনের উপদেষ্টা প্রশান্ত কুমার কর্মকার ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাসিব বিন শহিদের উপস্থিতিতে নতুন এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।
কমিটির অন্যরা হলেন সহসভাপতি এমরুল হাসান (দ্য ডেইলি স্টার), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা (কালের কণ্ঠ), সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম (দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড), কোষাধ্যক্ষ নাইমুর রহমান (ঢাকা পোস্ট), দপ্তর সম্পাদক মহিউদ্দিন খান (যুগান্তর), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রকি আহমেদ (কালবেলা) এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মো. তসলিম হোসেন (স্টার নিউজ)।
এ ছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য হয়েছেন বাংলানিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক খাদেমুল ইসলাম ও দৈনিক জনবাণীর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আজহারুল ইসলাম।