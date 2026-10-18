বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের নতুন ব্র্যান্ড সার্কেল (Cirkle)। ব্র্যান্ডটি তরুণদের ডিজিটাল লাইফস্টাইল, ফ্রেন্ডশিপ ও রিয়েল কানেকশন নিয়ে কাজ করছে।
‘রিয়েল কানেকশন অলওয়েজ অন’ (Real Connection Always ON) প্রতিশ্রুতি নিয়ে সার্কেল বিশ্বাস করে—কানেকশন মানে শুধু নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকা নয়, বরং বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত, অভিজ্ঞতা ও আনন্দ ভাগ করে নেওয়া।
এ ভাবনা থেকেই সার্কেল নিয়ে এসেছে নতুন ফ্রেন্ডস প্যাকের কম্বো ডিলস ক্যাম্পেইন ‘Cirkle-এ লাভ বেশি, Love বেশি!’ বন্ধুত্ব মানেই একসঙ্গে ছোট ছোট মুহূর্ত শেয়ার করা।
কখনো প্রিয় গান, কখনো মজার ভিডিও, আবার কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা। বন্ধুদের সঙ্গে যত বেশি শেয়ারিং, তত বেশি কানেকশন, তত বেশি ‘লাভ’। শেয়ারিংয়ের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিতে সার্কেলের নতুন এ ক্যাম্পেইন।
এখানে বন্ধুদের সঙ্গে ইন্টারনেট ও মিনিট শেয়ার করার মাধ্যমে বাড়বে ব্যবহারিক সুবিধা। আর সেই সঙ্গে বন্ধুত্বের কানেকশন হবে আরও স্ট্রং।
সার্কেল ফ্রেন্ডস প্যাকের (Cirkle Friends Pack) সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, একটি প্যাক থেকে একাধিক বন্ধু ইন্টারনেট ও মিনিট শেয়ার করতে পারবে। এ জন্য My Cirkle App থেকে Friends Pack কিনে সর্বোচ্চ ১০ জন বন্ধুকে Friends List-এ অ্যাড করা যাবে। আর সেই লিস্ট থেকে একসঙ্গে যেকোনো পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করা যাবে ইন্টারনেট ও মিনিট। এতে সবাইকে আলাদা আলাদা প্যাকের ওপর নির্ভর করতে হবে না। একটি প্যাকের সুবিধা একসঙ্গে উপভোগ করে বন্ধুদের সঙ্গে কানেক্টেড থাকা হয়ে উঠবে আরও সহজ, আরও কনভিনিয়েন্ট।
‘রিয়েল কানেকশন অলওয়েজ অন’ প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে সার্কেলের লক্ষ্য তরুণদের রিয়েল কানেকশন আরও শক্তিশালী করা। তাঁদের দৈনন্দিন ডিজিটাল লাইফস্টাইলের ফার্স্ট চয়েস হয়ে ওঠা।