মাইলস্টোনে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ শিক্ষক মাহফুজা মারা গেছেন

রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ শিক্ষক মাহফুজা খাতুন (৪৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে একটার দিকে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মাহফুজার মৃত্যু হয়। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
শাওন বিন রহমান বলেন, মাহফুজার শরীরের ২৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল।
গত ২১ জুলাই দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসের হায়দার আলী ভবনে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৫–এ। দগ্ধ অনেকে এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।