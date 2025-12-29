বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২৯ ডিসেম্বর, সোমবার। গতকাল রোববার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির নির্বাচনী সমঝোতা, আসনসংখ্যা চূড়ান্ত হয়নি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি

জামায়াতে ইসলামীসহ আট দলের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে। এই সমঝোতায় কর্নেল (অব.) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টিও (এলডিপি) যুক্ত হয়েছে। তবে এখন এই ১০ দলের কে কোথায় নির্বাচন করবেন, তা এখনো ঘোষণা করা হয়নি। কিছু আসনে নতুন করে জরিপ চালিয়ে আসন ছাড়ের বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে চায় দলগুলো।

ফেসবুক পোস্টে তাজনূভা: ‘এই জিনিস হজম করে মরতেও পারব না আমি’

তাজনূভা জাবীন

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করেছেন তাজনূভা জাবীন। তিনি এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। আজ রোববার দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে তাজনূভা তাঁর পদত্যাগের কথা জানান। পোস্টে তিনি জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির আসন সমঝোতার প্রসঙ্গ টেনে লিখেছেন, ‘এই জিনিস হজম করে মরতেও পারব না আমি।’

৯ বছর পর পরীক্ষা, ১ ঘণ্টার নোটিশে ‘স্থগিত’: ভোগান্তিতে হাজারো প্রার্থী

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘হিসাব সহকারী’পদের নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে চরম অব্যবস্থাপনার চিত্র ফুটে উঠেছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দীর্ঘ ৯ বছর পর পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হলেও শেষ মুহূর্তে তা স্থগিত করা হয়েছে। গত শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর ২০২৫) হঠাৎ পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দেয় সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা চাকরিপ্রার্থীরা চরম দুর্ভোগ ও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন।

এই দেশটি গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি ভারতীয়কে বিতাড়িত করেছে, যুক্তরাষ্ট্র নয়

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের একটি সড়ক

গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভারতীয় নাগরিককে বিতাড়িত করেছে সৌদি আরব। এ সংখ্যাটা গত পাঁচ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত হওয়া ভারতীয় নাগরিকের তুলনায় অনেক বেশি। ভারতের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপস্থাপিত আনুষ্ঠানিক তথ্য-উপাত্ত থেকে এমনটা জানা গেছে।

মেসির সঙ্গে মায়ামিতে খেলতে চান রোনালদো: সত্যি, নাকি পাঠকদের বোকা বানানোর চেষ্টা

মেসি ও রোনালদো

সবুজ ঘাসে তারা একে অপরের ঘোরতর প্রতিপক্ষ। ফুটবল ইতিহাসে দুজনই সর্বকালের সেরাদের একেবারে সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকবেন। কারও কারও মতে, এই দুজনের যেকোনো একজনই ফুটবল ইতিহাসের সেরা। বছরের পর বছর নিজেদের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য একে অন্যের সঙ্গে পারফরম্যান্স দিয়ে লড়ে গেছেন। সেই মেসি-রোনালদো একই দলের জার্সিতে সতীর্থ হিসেবে খেলবেন, এটা তো স্বপ্নের মতো দৃশ্য।

