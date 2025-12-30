সাভার সেনানিবাসে সিএমপির বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সাভার সেনানিবাসে কোর অব মিলিটারি পুলিশের (সিএমপি) বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সিএমপি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে আয়োজিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আইএসপিআরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সেনাপ্রধান অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান কোর অব মিলিটারি পুলিশের নবনিযুক্ত কর্নেল কমান্ড্যান্ট ও সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. ফয়জুর রহমান, আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের জিওসি, ৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও সাভার এরিয়া কমান্ডার এবং সিএমপি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলের (সিএমপিসিঅ্যান্ডএস) কমান্ড্যান্ট।
সম্মেলনে সেনাপ্রধান কোর অব মিলিটারি পুলিশের অধিনায়ক ও অন্য কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। তিনি এই কোরের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গবেষণা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।
বক্তব্যে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সিএমপির বীর সেনানিসহ সব বীর মুক্তিযোদ্ধাকে স্মরণ করেন। পাশাপাশি সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় কোর অব মিলিটারি পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং দেশমাতৃকার সেবায় এই কোরের অবদানের কথা উল্লেখ করেন।
এ ছাড়া আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোর অব মিলিটারি পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং কোরের প্রতিটি সদস্যকে অভিনন্দন জানান সেনাপ্রধান।
অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল, আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের জিওসি, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, ৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও সাভার এরিয়া কমান্ডার, সেনাসদর ও সাভার এরিয়ার ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, সিএমপির সব ইউনিটের অধিনায়ক এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে গতকাল সোমবার কোর অব মিলিটারি পুলিশের ৭ম কর্নেল কমান্ড্যান্ট হিসেবে অভিষিক্ত হন সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. ফয়জুর রহমান।
সাভার সেনানিবাসের সিএমপি সেন্টার অ্যান্ড স্কুল প্রাঙ্গণে সামরিক রীতি ও ঐতিহ্য মেনে এই অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত কর্নেল কমান্ড্যান্টকে সিএমপির জ্যেষ্ঠতম অধিনায়ক এবং মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার গৌরবমণ্ডিত ‘কর্নেল কমান্ড্যান্ট র্যাঙ্ক ব্যাজ’ পরিয়ে দেওয়া হয়।