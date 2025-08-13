কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আবদুর রশিদ বখতিয়ার আটক

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আবদুর রশিদ বখতিয়ারকে (৪৭) আটক করার কথা জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।
গতকাল মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে রাজধানীর নিকুঞ্জ–২ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। ডিএমপি নিউজে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। আবদুর রশিদ বখতিয়ার বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।
সিটিটিসি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিকুঞ্জ-২ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আবদুর রশিদ বখতিয়ারকে আটক করে সিটিটিসির একটি দল। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।