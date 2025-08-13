বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১৩ আগস্ট, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

একের পর এক গণপিটুনি, ১০ দিনে নিহত ৯

তারাগঞ্জে গণপিটুনির আগে হাত জোড় করে এভাবে বাঁচার আকুতি জানান প্রদীপ লাল (বাঁয়ে)। নিজের পরিচয় বলছিলেন রুপলাল (ডানে)
ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

দেশে একের পর এক গণপিটুনির ঘটনা ঘটছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি আগস্ট মাসের প্রথম ১০ দিনে দেশে অন্তত ১৩টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৯ জন। আহত হয়েছেন ১৩ জন। বিস্তারিত পড়ুন...

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে সরকারকে শহীদের মায়ের বুকে সন্তানকে ফেরত দিতে হবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় যুব শক্তি আয়োজিত ‘জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫’-এ বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্মগেটে অবস্থিত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধিতা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। সংস্কার ও নতুন সংবিধান ছাড়া এই নির্বাচন হলে অন্তর্বর্তী সরকারকে গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ হওয়া ব্যক্তিদের মায়েদের বুকে তাঁদের সন্তানদের ফেরত দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

শেখ হাসিনার আইনজীবী হতে চাইলেন জেড আই খান পান্না, খারিজ করলেন ট্রাইব্যুনাল

জেড আই খান পান্না

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার পলাতক আসামি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে আইনজীবী হতে চেয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না। তবে তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। বিস্তারিত পড়ুন...

পাথরচোর ঠেকানো যাচ্ছে না, ভোটচোর ঠেকানো যাবে?

নৌকায় করে নেওয়া হচ্ছে লুটের পাথর

গণপিটুনির মতো গণলুটের আনন্দ আলাদা। গণপিটুনিতে লোক মরে কিন্তু খুনের দায় কাউকে নিতে হয় না। এ বলে, ‘আমি তো মোটে একটা ঘুষি মারছি’, ও বলে, ‘আমি সামান্য দুইটা চড় মারছিলাম’, আরেকজন বলে, ‘আমি খালি বুকের ওপর ছোট্ট একটা পাড়া দিছিলাম’। পুলিশ আসে। লাশ নিয়ে যায়। মামলায় লেখে ‘মবের কবলে পড়ে মৃত্যু’। শ খানিক অজ্ঞাত লোক আসামি হয়। তারপর ঘটনা শেষ। বিস্তারিত পড়ুন...

সম্মতি ছাড়াই পাঁচ মিনিট ধরে চুম্বন, কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন রেখা

‘সিলসিলা’ সিনেমায় রেখা। আইএমডিবি

বলিউডে শুটিংয়ের সময় নায়িকাদের নিরাপত্তাহীনতার ঘটনা নতুন নয়। এ রকমই এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁর সময়ের শীর্ষ নায়িকাদের একজন-রেখা। মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলেও, প্রথম ছবির সেটেই তিনি শিকার হয়েছিলেন আপত্তিকর আচরণের। বিস্তারিত পড়ুন...

