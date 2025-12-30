চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং
বাংলাদেশ

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে চীনের প্রধানমন্ত্রীর শোক, দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়নে তাঁর অবদানকে স্মরণ

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে চীনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সরকার ও খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জানান।

আজ মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় চীনের প্রধানমন্ত্রী শোক ও সমবেদনা জানান।

লি কিয়াং লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত। চীন সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকার এবং খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।’

চীনের প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ এবং চীনের জনগণের পুরোনো বন্ধু। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্ব, সমতা ও পারস্পরিক সুফলের ভিত্তিতে সর্বাত্মক সহযোগিতামূলক অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। চীন–বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে চীনের পক্ষ থেকে গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টাকে লেখা চীনের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং আরও লিখেছেন, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে চীন এবং চীন–বাংলাদেশ সম্পর্কের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। চীন সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, যাতে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং উভয় দেশ ও জনগণের জন্য আরও বেশি সুফল বয়ে আনে।

