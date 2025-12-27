বিভাগীয় শহরগুলোতে সর্বাত্মক অবরোধের ডাক ইনকিলাব মঞ্চের

শহীদ ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে রোববার বেলা ১১টা থেকে দেশের সব বিভাগীয় শহরে সর্বাত্মক অবরোধ পালনের ডাক দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ।
শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পেজে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এর আগে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি থেকেও একই কর্মসূচি ঘোষণা দেন।
এর আগে রাত ১১টার দিকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী শাহবাগে আসেন। সেখানে উপদেষ্টা আন্দোলনরত জনতার উদ্দেশে ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের অগ্রগতি তুলে ধরেন। ৭ জানুয়ারির মধ্যে ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। একই সঙ্গে দ্রুত সময়ের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করার কথাও অঙ্গীকার করেন।
বিচার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, তিনি ওসমান হাদির একজন গুণগ্রাহী। তিনি হাদিকে নিজের ভাই মনে করেন। দেশের জন্য তাঁকে আরও বেশি দিন প্রয়োজন ছিল। যেই মানুষের মৃত্যুতে ১২ লাখ থেকে ১৫ লাখ মানুষ জানাজা পড়ে, সেই মানুষের হত্যার বিচার আসলে একটি জাতীয় কর্তব্য।
পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, শহীদ ওসমান হাদিকে যারা খুন করেছে, এর পেছনে যারা কাজ করেছে তাদের চিহ্নিত করে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। মনে রাখতে হবে, একটা শত্রুপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাজটা করতে হচ্ছে। যে তথ্যটা বলা হবে, সেটি যেন শত্রুকে কোনোভাবে সাহায্য না করে।
উপদেষ্টার বক্তব্যের আগে ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলার তদন্তের বিষয়ে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, এ ঘটনার পেছনে কারা আছে, তা উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ, বিজিবি, র্যাবসহ অন্যান্য গোয়েন্দা বাহিনীকে নিয়োগ করেছে সরকার। ইতিমধ্যে এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনের যথেষ্ট অগ্রগতি আছে। এখন পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দুটি পিস্তল, মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। ২১৮ কোটি টাকা সই করা চেক উদ্ধার করা হয়েছে। যথেষ্ট অগ্রগতি আছে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ৭ জানুয়ারির মধ্যে এই মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হবে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে গত শুক্রবার দুপুর থেকে শাহবাগে টানা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে নারী ও শিশুরাও রয়েছে।
শহীদ ওসমান হাদি গত বছরের আগস্টে ইনকিলাব মঞ্চ গঠন করে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে সরব হয়ে সারা দেশে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে ঢাকা-৮ আসনে প্রার্থী হতে প্রচারও চালাচ্ছিলেন তিনি। ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকায় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা। তাঁকে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।