কূটনৈতিক এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার

শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট নিরাপত্তাঝুঁকি মোকাবিলায় রাজধানীর কূটনৈতিক মিশন এবং এলাকাগুলোয় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং বিজিবির সদস্যদের পাশাপাশি এসব এলাকায় কাজ করছেন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরাও। আজ শুক্রবার সকাল থেকেই রাজধানীর গুলশানের কূটনৈতিক এলাকায় এবং আশপাশে অবস্থিত বিভিন্ন মিশনে বাড়তি নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাহিনীগুলোর সদস্যদের কাজ করতে দেখা গেছে।
সরেজমিনে রাজধানীর গুলশান এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সরব উপস্থিতি দেখা গেছে। পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতির পাশাপাশি ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত, তুরস্ক, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দূতাবাস ঘিরে নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছেন সেনাবাহিনী ও বিজিবির সদস্যরা। এ ছাড়া নিরাপত্তায় নিশ্চিতে দেখা গেছে এপিবিএন এবং গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদেরও।
গতকাল শুক্রবার রাতে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক এবং ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি। তাঁর মৃত্যুর পর দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা কর্মসূচি পালন করছেন তাঁর সমর্থকেরা। এরই অংশ হিসেবে শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে একটি মিছিল রাজধানীর নতুন বাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করে।
এ সময় মিছিল থেকে ‘দিল্লি না, ঢাকা-ঢাকা, ঢাকা’, ‘ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার, সাবধান’, ‘জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে’সহ নানা স্লোগান দেওয়া হয়।
কূটনৈতিক এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে গুলশানের বিভিন্ন পয়েন্টে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। দুপুরে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পাশে দায়িত্বরত পুলিশের মিরপুর জোনের অতিরিক্ত কমিশনার (এসি) মো. মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ পাশে আমাদের দুই প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা রয়েছে। যেকোনো ধরনের নিরাপত্তা সংকট মোকাবিলায় আমাদের সদস্যরা কাজ করতে প্রস্তুত আছে।’