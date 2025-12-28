এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন
বাংলাদেশ

আত্মসমর্পণ করে দুই মামলায় জামিন পেলেন এনসিপি নেতা আখতার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

হত্যাচেষ্টা ও সরকারের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে রাজধানীর শাহবাগ থানায় করা পৃথক দুই মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

আজ রোববার শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মোহাম্মদ জুনায়েদ এবং জশিতা ইসলামের পৃথক আদালত এ আদেশ দেন।

আখতার হোসেনের আইনজীবী মুজাহিদুর ইসলাম বলেন, ২০২১ সালের পৃথক দুই মামলায় আখতার হোসেন আজ আদালতে এসে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে পৃথক আদালত উভয় মামলায় ৫০০ এবং এক হাজার টাকার মুচলেকায় তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

মুজাহিদুর ইসলাম আরও বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার আমলে আখতার হোসেনের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এর মধ্যে চারটিতে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন। বাকি দুই মামলায় আজ আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়েছেন।

মামলার অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা করে ২০২১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকার মতিঝিল থানা ছাত্র ও যুব অধিকার পরিষদ একটি মিছিল বের করে। সেই মিছিলে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় আবুল কালাম আজাদ নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা দিতে নিয়ে গেলে ছাত্র ও যুব অধিকার পরিষদের কর্মীরা ওই ব্যক্তিকে জোরপূর্বক পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে যান। এ ঘটনায় শাহবাগ থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়।

