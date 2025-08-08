রাজধানীর প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের চিকিৎসকেরা
ড্যাবের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তুলে ধরে এক পক্ষের ইশতেহার ঘোষণা

বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল শনিবার। এই নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইশতেহার ঘোষণা করেছে বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের একটি পক্ষ (হারুন-শাকিল)।

আজ শুক্রবার রাজধানীর প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে প্যানেল পরিচিতি ও নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন তাঁরা।

এই অংশের নেতৃত্বে রয়েছেন অধ্যাপক হারুন আল রশীদ। তিনি সভাপতি পদপ্রার্থী। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে যাঁরা বিভিন্ন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের যেকোনো সমস্যায় এগিয়ে গেছেন, তাঁরাই ড্যাবের এবারের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে (হারুন-শাকিল অংশে) প্রার্থী হয়েছেন।

বিগত স্বৈরাচারের আমলে অসংখ্য মানুষ পুলিশের গুলিতে আহত ও নিহত হন। বিএনপিপন্থী এই চিকিৎসকেরা সেসব নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ান বলে উল্লেখ করেন হারুন আল রশীদ।

সংবাদ সম্মেলনে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন মহাসচিব পদপ্রার্থী মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল। তিনি বলেন, নির্বাচনে তাঁরা জয়ী হলে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করবেন।

হারুন-শাকিল অংশের ইশতেহারে স্বল্পমেয়াদি (এক থেকে তিন বছর) কর্মপরিকল্পনায় সবার জন্য স্বাস্থ্য ও সর্বজনীন চিকিৎসা, স্বাস্থ্য খাতে সমতাভিত্তিক আইন, সরকারি চিকিৎসকদের সুষম চাকরি নীতিমালা, এমবিবিএস, পোস্টগ্র্যাজুয়েশন ও নার্সিং শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে রূপান্তরকরণ, ঔষধ নীতির সময়োপযোগী পরিবর্ধন ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার এবং সরকারি চাকরিতে চিকিৎসকদের বয়সসীমা ৩২ থেকে ৩৪ বছরে উন্নীত করাসহ ১৪ দফা প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

মধ্যমেয়াদি (এক থেকে পাঁচ বছর) কর্মপরিকল্পনায় রয়েছে স্বাস্থ্যকার্ড প্রবর্তনের প্রস্তাব, স্বাস্থ্যব্যবস্থার অটোমেশন, বিগত ১৫ বছরে বঞ্চিত চিকিৎসকদের চাকরিতে নিয়োগ এবং দুর্নীতিমুক্ত চাকরির নীতিমালা ও মেধাভিত্তিক পদোন্নতি নিশ্চিত করা। হারুন-শাকিল অংশের ইশতেহারে দীর্ঘমেয়াদি (এক থেকে দশ বছর) কর্মপরিকল্পনায় রয়েছে চিকিৎসাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও স্বাস্থ্যবিমা চালুকরণ।

সভাপতি ও মহাসচিব ছাড়াও এই অংশের প্যানেলে রয়েছেন সিনিয়র সহসভাপতি পদপ্রার্থী অধ্যাপক মো. আবুল কেনান, কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী মো. মেহেদী হাসান এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদপ্রার্থী অধ্যাপক খালেকুজ্জামান দিপু।

মো. মেহেদী হাসানের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন হারুন-শাকিল অংশের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মোসাদ্দেক হোসেন, সদস্যসচিব সিরাজুল ইসলাম এবং ড্যাবের সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি এম এ সেলিম প্রমুখ।

ড্যাবের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে কাকরাইলের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে। ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল শনিবার বেলা একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত।

