৪ হাজার এএসআই নিয়োগ হচ্ছে, ৫০ শতাংশ সরাসরি: আইজিপি

জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে চার হাজার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। তিনি বলেন, এর মধ্যে ৫০ শতাংশ নিয়োগ হবে সরাসরি আর ৫০ শতাংশ নিয়োগ হবে পদোন্নতির মাধ্যমে।
এ–সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধনের বিষয়ে আজ বুধবার সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এসেছিলেন আইজিপি। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।
আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, বিধিতে কিছু সংশোধনের প্রয়োজন ছিল, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সেটি করে দিচ্ছে। এর মাধ্যমে নিয়োগের পথটা একটু সুগম হলো।
নির্বাচনকে সামনে রেখে এই নিয়োগ হচ্ছে কি না, তা জানতে চাইলে বাহারুল আলম বলেন, ‘অবশ্যই, প্রধান উপদেষ্টা কিছুদিন আগে বেশ কিছু ফোর্সের নিয়োগের বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন। সেগুলোর কাজই করা হচ্ছে।’
এ সময় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেস উর রহমান বলেন, পুলিশের আইজিপি ও একটি প্রতিনিধিদল এসেছিল। পুলিশ রেগুলেশনের (বিধিমালা) দুই-একটি সংশোধনের মাধ্যমে নিয়োগটা যেন দ্রুত হয়, সে জন্য একত্রে বসে সভা করা হয়েছে। এতে এএসআইসহ অন্যান্য যে নিয়োগ চলছে, সেগুলো দ্রুত হবে।