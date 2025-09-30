বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়ও ৩ হজ প্যাকেজ, সাধারণ প্যাকেজে ব্যয় বেড়েছে ২৭ হাজার টাকা

সরকারি প্যাকেজ ঘোষণার পর এবার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় তিনটি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)। এর আগে গত রোববার সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়।
আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বিজয় নগরের একটি হোটেলে হজ হাব–এর মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার এসব হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এ সময় হাবের সভাপতি সৈয়দ গোলাম সরওয়ার উপস্থিত ছিলেন।
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৬ মে হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর বাংলাদেশ থেকে মোট ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন হজ পালনের সুযোগ পাবেন। এ বছর হজের প্রাথমিক নিবন্ধন শুরু হয়েছে ২৭ জুলাই থেকে, যা চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত।
সংবাদ সম্মেলনের তথ্য অনুযায়ী, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এবার হজযাত্রীদের জন্য খাওয়া ও কোরবানিসহ তিনটি হজ প্যাকেজ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ হজ প্যাকেজের খরচ ঠিক করা হয়েছে ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। আর সাধারণ প্যাকেজের মাধ্যমে হজ পালনে ব্যয় হবে ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা, আর সাশ্রয়ী হজ প্যাকেজের খরচ ধরা হয়েছে ৫ লাখ ১০ হাজার টাকা। গত বছরের তুলনায় এবার সাধারণ প্যাকেজের ব্যয় বেড়েছে ২৭ হাজার টাকা। গত বছর এই প্যাকেজের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৫ লাখ ২৩ হাজার টাকা।
লিখিত বক্তব্যে হাব মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার বলেন, সৌদি পর্বের চূড়ান্ত ব্যয়ের হিসাব না পাওয়ায় বিগত বছরের ব্যয়ের ধারাবাহিকতায় সম্ভাব্য খরচ হিসাব করে হজ প্যাকেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরে রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক কোনো খাতে খরচ বৃদ্ধি বা কমানো হলে প্রযোজ্য খাতের বর্ধিত বা হ্রাসকৃত ব্যয় প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে তা পরিশোধ করতে হবে এবং একই সাথে বিমানভাড়া কমলে তা প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।
প্রতি সৌদি রিয়াল ৩২ টাকা ৮৫ পয়সা ধরে প্যাকেজের খরচ হিসাব করা হয়েছে জানিয়ে হাব মহাসচিব বলেন, এ বছর কোরবানির অর্থ নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে পরিশোধ বাধ্যতামূলক হওয়ায় সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমের প্যাকেজে কোরবানির অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর হজযাত্রীর বিমানভাড়া বাংলাদেশ অংশের ট্যাক্স ও চার্জ ছাড়া ধরা হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের খাবার খরচ প্যাকেজের বহির্ভূত থাকলেও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উন্নত সার্ভিসের জন্য খাবারের মূল্য প্রতিটি প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এর আগে গত রোববার সচিবালয়ে ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেন। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী বছর প্যাকেজ–১–এর মাধ্যমে হজ পালনে খরচ ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৯০ হাজার ৫৯৭ টাকা। এ ছাড়া হজ প্যাকেজ-২–এ ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৮৮১ টাকা এবং হজ প্যাকেজ-৩–এ ৪ লাখ ৬৭ হাজার ১৬৭ টাকা খরচ ধরা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০২৫ সালে হজযাত্রীদের বিমানভাড়া ছিল ১ লাখ ৬৭ হাজার ৮২০ টাকা। ২০২৬ সালের বিমানভাড়া নির্ধারণের আগে হাব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বিমানভাড়া কমানোর আবেদন করে। হজসংক্রান্ত সব সভায়ও বিমানভাড়া কমানোর দাবি জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৬ সালে হজে বিমানভাড়া ১ লাখ ৫৪ হাজার ৮৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১২ হাজার ৯৯০ টাকা কম।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এ বছর শতভাগ হজযাত্রীর (সিলেট ও চট্টগ্রাম বাদে) সৌদি অংশের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ‘মক্কা-রুট-সার্ভিস-ইনিশিয়েটিভ’–এর আওতায় হজযাত্রীদের প্রি-অ্যারাইভাল ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত হজ ফ্লাইট হওয়া বাধ্যতামূলক। হজযাত্রী পরিবহনে ডেডিকেটেড ফ্লাইটের হিসাব করেই সর্বোচ্চ মূল্যে বিমানভাড়া ঠিক করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে হাব জানিয়েছে, বিগত বছরগুলোতে ডেডিকেটেড ফ্লাইটের ভাড়া নিলেও এয়ারলাইনসগুলো শিডিউল ফ্লাইটেও হজযাত্রী পরিবহন করেছে। এবার যেহেতু নির্ধারিত ফ্লাইটের ভাড়া পরিশোধ করা হচ্ছে, তাই হজযাত্রীদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন ঢাকায় নিশ্চিত করার জন্য সব হজ ফ্লাইট নির্ধারিত হতে হবে। কোনোভাবেই কোনো শিডিউল ফ্লাইটে হজযাত্রী পরিবহন করা যাবে না।