মালয়েশিয়ায় দুই ফরম্যাটের আয়রনম্যানে সফল ১৪ বাংলাদেশি

বাংলাদেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ আয়রনম্যান মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাতসহ ১৪ জন আজ মালয়েশিয়া দুই ফরম্যাটের আয়রনম্যান প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে মালয়েশিয়ার লাংকাউইতে একই সঙ্গে শুরু হয় ‘আয়রনম্যান মালয়েশিয়া’ ও ‘আয়রনম্যান ৭০.৩ মালয়েশিয়া’ প্রতিযোগিতা।
আরাফাত ১১ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে আয়রনম্যান মালয়েশিয়া সম্পন্ন করেন। নিজ বয়স গ্রুপে (৩৫-৩৯ বছর) তাঁর অবস্থান ৭৯ জনের মধ্যে দশম। মোট ৬৩২ জনের মধ্যে আরাফাতের অবস্থান ৯৩তম। আরাফাত হোয়াটসঅ্যাপে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ গরমের কারণে বেশ কঠিন ছিল প্রতিযোগিতা। তবু আগের চেয়ে কম সময়ে আমি পেরেছি।’ আয়রনম্যান ও আয়রনম্যান ৭০.৩ মিলিয়ে আরাফাতের এটি ১৯তম আসর।
আয়রনম্যান মালয়েশিয়া সম্পন্ন করা অন্য বাংলাদেশিরা হলেন মো. ফারুক হোসেন, মাহবুবুর রহমান, পবিত্র কুমার দাশ, ত্রিদিপ বাহাদুর রায়, সৌরভ সমাদ্দার ও সাজেদুর রহমান।
অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির প্রিন্সিপাল অফিসার মো. ফারুক হোসেন ১১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট ২ সেকেন্ড সময় নিয়ে আয়রনম্যান মালয়েশিয়া সম্পন্ন করেছেন। নিজের বয়স গ্রুপে (৪০-৪৪) ১২৪ জনের মধ্যে তাঁর অবস্থান ৪০তম। সবার মধ্যে তিনি হয়েছেন ১৫২তম। জার্মান প্রবাসী মাহবুবুর রহমান আয়রনম্যান সম্পন্ন করতে সময় নেন ১২ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ১০ সেকেন্ড। নিজের বয়স গ্রুপে (৩০-৩৪) তাঁর অবস্থান ৭১ জনের মধ্যে ২৬তম। সবার মধ্যে তাঁর অবস্থান ১৯৯তম। গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাশ আয়রনম্যান মালয়েশিয়ায় সফল হয়েছেন। তিনি সময় নিয়েছেন ১২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ৫০ সেকেন্ড। বয়স গ্রুপে (৪০-৪৪) তাঁর অবস্থান ৫৫তম। সবার মধ্যে তিনি হয়েছেন ২০৮তম।
অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, নারিশা বাজার শাখার ব্যবস্থাপক সৌরভ সমাদ্দার ১৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে আয়রনম্যান মালয়েশিয়া সম্পন্ন করেছেন। তাঁর বয়স গ্রুপে (৩৫-৩৯) ৭৭ জনের মধ্যে তিনি হয়েছেন ৫৫তম। সবার মধ্যে তাঁর অবস্থান ৪০৭তম। ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিমিটেডের উপব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ) ত্রিদীপ বাহাদুর রায় সময় নিয়েছেন ১৫ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ৩ সেকেন্ড। বয়স গ্রুপে (৪০-৪৪) তাঁর অবস্থান ৯২তম। সবার মধ্যে তিনি হয়েছেন ৪৬৯তম। বাংলাদেশে ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক মো. সাজেদুর রহমান ১৬ ঘণ্টা ৫২ মিনিট ১৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে আয়রনম্যান মালয়েশিয়া সম্পন্ন করছেন।
এবারের আয়রনম্যান মালয়েশিয়ায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ান জস পেরিস, ডেনমার্কে জে ই এস নি ও কানাডার টি মিসলাচউক। আয়রনম্যান বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষ আয়োজিত আয়রনম্যান প্রতিযোগিতায় প্রত্যেককে ১৭ ঘণ্টার মধ্যে ৩ দশমিক ৮ কিলোমিটার সাঁতার, ১৮০ কিলোমিটার সাইক্লিং ও ৪২ দশমিক ২ কিলোমিটার দৌড় সম্পন্ন করতে হয়। পৃথিবীর কঠিনতম ট্রায়াথলন প্রতিযোগিতা আয়রনম্যান।
আয়রনম্যান ৭০.৩-এ সফল ৭ জন
মালয়েশিয়ার লাংকাউইতে আজ অনুষ্ঠিত আয়রনম্যান ৭০.৩ সাত বাংলাদেশি সফল হয়েছেন। তাঁরা হলেন মো. সজীব, ইয়াসির ইবনে ইউসুফ, মো. সাইফ উল্লাহ ফাহাদ, আল আমিন সেলিম, ওমর ফারুক, এ কে মাজহারুল ইসলাম ও ফাতিন আল ফারাবী। অর্ধদূরত্বের আয়রনম্যান ৭০.৩ সাড়ে আট ঘণ্টার মধ্যে ১ দশমিক ৯ কিলোমিটার সাঁতার, ৯০ কিলোমিটার সাইক্লিং ও ২১ দশমিক ১ কিলোমিটার দৌড় সম্পন্ন করতে হয়।
ডেনিম সল্যুশনস লিমিটেডের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. সজীব ৭ ঘণ্টা ৩ মিনিট ২১ সেকেন্ডে আয়রনম্যান ৭০.৩ সম্পন্ন করেছেন। নিজের বয়স গ্রুপে (৩০-৩৪) তাঁর অবস্থান ৬২ জনের মধ্যে ৩৯তম। মোট ৫৫৬ জন প্রতিযোগীর মধ্যে তাঁর অবস্থান ৩৫৬তম। মার্ক-থ্রি ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী মো. সাইফ উল্লাহ ফাহাদ সময় নিয়েছেন ৭ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ৬ সেকেন্ড। নিজের বয়স গ্রুপে (৪০-৪৪) তাঁর অবস্থান ৭৫ জনের মধ্যে ৫২তম। সবার মধ্যে তিনি হয়েছেন ৪১২তম।
৭ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে আয়রনম্যান ৭০.৩ সম্পন্ন করেছে ফ্যাবস স্টুডিওর কান্ট্রি হেড আল আমিন সেলিম। নিজের বয়স গ্রুপে (৩৫-৩৯) তাঁর অবস্থান ৬৫ জনের মধ্যে ৫৭তম। সবার মধ্যে তিনি হয়েছেন ৪৫৩তম। মোবাইল লেনদেন পরিষেবা উপায়ের ব্যবস্থাপক ইয়াসির ইবনে ইউসুফ সময় নিয়েছেন ৭ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড। নিজের বয়স গ্রুপে (৩৫-৩৯) তাঁর অবস্থান ৫৮তম। সবার মধ্যে তিনি হয়েছেন ৪৮৩তম।
মেরিডিয়ান গ্রুপের হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড মার্কেটিং এ কে মাজহারুল ইসলাম ৭ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ১৮ সেকেন্ডে আয়রনম্যান ৭০.৩ সম্পন্ন করেন। নিজের বয়স গ্রুপে (৪৫-৪৯) তাঁর অবস্থান ৪৪ জনের মধ্যে ৩৮তম। ইউএল বাংলাদেশের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ওমর ফারুক সময় নিয়েছেন ৮ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড। আইকন ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস লিমিটেডের পরিচালক ফাতিন আল ফারাবী ৮ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ৪৩ সেকেন্ডে আয়রনম্যান ৭০.৩ সম্পন্ন করেন।