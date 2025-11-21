পুরান ঢাকার কসাইটুলী এলাকার একটি ভবনের রেলিং ধসে পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। মিটফোর্ড হাসপাতালে মর্গের সামনে তাঁদের স্বজনদের আহাজারি
পুরান ঢাকার কসাইটুলী এলাকার একটি ভবনের রেলিং ধসে পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। মিটফোর্ড হাসপাতালে মর্গের সামনে তাঁদের স্বজনদের আহাজারি
বাংলাদেশ

ভূমিকম্পের ঘটনায় ঢাকা জেলা প্রশাসনের জরুরি নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে আজ শুক্রবার সকালে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পের ঘটনায় জরুরি নিয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করেছে ঢাকা জেলা প্রশাসন।

ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার এই ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৩ জন নিহত ও ১৮ জন আহত হওয়ার প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া নগরীর বেশ কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ভূমিকম্পের পরপরই ক্ষয়ক্ষতির সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জরুরি ভিত্তিতে একটি ‘নিয়ন্ত্রণকক্ষ’ বা কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

Also read:ভূমিকম্পে দুই শিশুসহ নিহত ৫, তিন জেলায় আহত দুই শতাধিক

ঢাকার জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিম স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে দুর্ঘটনা–সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য আদান-প্রদান ও জরুরি প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকক্ষের নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য সর্বসাধারণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণকক্ষের নম্বরগুলো হলো

মুঠোফোন নম্বর: ০১৭০০-৭১৬৬৭৮

ফোন নম্বর: ০২-৪১০৫১০৬৫

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

Also read:মায়ের সঙ্গে মাংস কিনতে গিয়েছিলেন, আর ফিরলেন না রাফিউল
আরও পড়ুন