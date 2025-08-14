মুন্নী সাহা ও তাঁর স্বামীকে সম্পদের হিসাব দেওয়ার আদেশ দুদকের

সাংবাদিক মুন্নী সাহা ও তাঁর স্বামী মো. কবীর হোসেনকে সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়ার আদেশ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অনুসন্ধানে তাঁদের নামে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বিপুল সম্পদের তথ্য পাওয়ার পর এ আদেশ জারি করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।
দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০২৪–২৫ করবর্ষ পর্যন্ত মুন্নী সাহার নামে ১ কোটি ৮৫ লাখ ৩২ হাজার ৪০০ টাকার স্থাবর সম্পদ ও ১১ কোটি ৯৬ লাখ ১৭ হাজার ৭৪৯ টাকার অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। সব মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ৮১ লাখ ৫০ হাজার ১৪৯ টাকা। ওই সময় পর্যন্ত তাঁর গ্রহণযোগ্য আয় ছিল ৩ কোটি ২৪ লাখ ২৩ হাজার ৫১৩ টাকা।
অন্যদিকে কবীর হোসেনের নামে একই সময়ে ২ কোটি ১২ লাখ ৪ হাজার ১৩৫ টাকার স্থাবর সম্পদ ও ১৪ কোটি ৫৫ লাখ ৮৯ হাজার ২০৫ টাকার অস্থাবর সম্পদ পাওয়া গেছে। মোট সম্পদ ১৬ কোটি ৬৭ লাখ ৯৩ হাজার ৩৪০ টাকা। তাঁর গ্রহণযোগ্য আয় ছিল ৮ কোটি ১৭ লাখ ৪২ হাজার ৭২৫ টাকা।
দুদক বলছে, দুজনের সম্পদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও আয়ের উৎস যাচাই করতে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ২৬(১) ধারায় তাঁদের কাছে সম্পদের বিবরণী চাওয়া হয়েছে।