অস্ত্র নিয়ে, মাস্ক পরে আনিসুল ইসলামের গ্রামের বাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগ

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (এনডিএফ) সভাপতি ও জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদের গ্রামের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দন এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, ৫০ থেকে ৬০ জন ব্যক্তিগত গাড়ি ও মাইক্রোবাসে এসে আনিসুল ইসলামের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তবে তিনি ও পরিবারের সদস্যরা কেউ ওই সময় বাড়িতে ছিলেন না। হামলাকারীদের হাতে অস্ত্র, লাঠিসোঁটা ও মুখে মাস্ক ছিল।
হামলাকারীরা আনিসুল ইসলাম মাহমুদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে। তছনছ করে ফেলে ঘরের আসবাব। একপর্যায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুড়ে যায় বাড়ির সামনে থাকা একটি প্রাইভেট কার। হামলাকারীরা চলে যাওয়ার পর স্থানীয় লোকজন আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেন। ফায়ার সার্ভিসও ঘটনাস্থলে যায়।
অতিরিক্ত চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ প্রথম আলোকে বলেন, আনিসুল ইসলাম মাহমুদের বাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।