‘এমন আয়োজন শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ সহায়ক’

‘এমন আয়োজন আমাদের মতো শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ সহায়ক। আমি অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জানলাম। এগুলো অনলাইনে খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। এ ধরনের আয়োজন আরও বেশি হওয়া দরকার।’
আজ শনিবার সকালে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ারে’ এসে এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন ইব্রাহিম হোসেন। রাজধানীর বিএফ শাহীন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে ইব্রাহিম তাঁর বাবা আজিজুর রহমানকে নিয়ে মেলায় এসেছিলেন। ইব্রাহিম এখন অস্ট্রেলিয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল শুক্রবার শুরু হয়েছে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’। উচ্চশিক্ষা ও উন্নত ক্যারিয়ার গড়ার জন্য বিদেশে যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য দুই দিনের এ মেলার আয়োজন করেছে প্রথম আলো।
দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হয় ‘স্টাডি ইন ইউকে, ইউরোপ অ্যান্ড মালয়েশিয়া’শীর্ষক প্যানেল আলোচনা। আলোচক হিসেবে ছিলেন ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসের প্রভোস্ট চ্যান জো জিম, সিএইচএস এডুকেশন লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও নাজমুল হাসান, ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশের মহাব্যবস্থাপক সাবিথ আহমেদ মুসা এবং ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টের ব্যবসা উন্নয়নবিষয়ক ব্যবস্থাপক আশিকুর চৌধুরী। মডারেটর ছিলেন সাইমুম মৌসুমী।
এ আয়োজনের দ্বিতীয় দিনে বিদেশে পড়াশোনায় আগ্রহী শিক্ষার্থী, তাঁদের অভিভাবক ও তরুণ পেশাজীবীদের ভিড়ে মেলা প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। ‘উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে’ স্লোগানে আয়োজিত মেলা আজ সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
মেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, শিক্ষা পরামর্শক ও অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের ব্যস্ত সময় কাটাতে দেখা যায়। তাঁরা দর্শনার্থীদের বিদেশে স্কলারশিপ, ভর্তিপ্রক্রিয়া, ভিসা ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে নানা দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন। শিক্ষার্থীদের ভিড়ে স্টলগুলোয় ছিল প্রাণবন্ত আলোচনা, কাউন্সেলিং ও তথ্যবিনিময়।
আয়োজকেরা জানান, মেলায় বিদেশে উচ্চশিক্ষা, ভর্তিপ্রক্রিয়া, স্কলারশিপ, ভিসা ও আবেদনসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য আছে একাধিক প্যানেল সেশন, তথ্যবহুল একাডেমিক আলোচনা ও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ অফার। অনলাইনে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত এ মেলা চলবে।
অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও শিক্ষার্থীদের আগ্রহে বেশ সন্তুষ্ট। শেনজেন এডু লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মনিরুল হক বলেন, ‘প্রথম আলো আয়োজিত এই ফেয়ারটি শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ একটি উদ্যোগ। যারা বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখছে, তাদের জন্য এটি এক জায়গায় সব তথ্য জানার সুযোগ তৈরি করেছে। আমরা মনে করি, এমন আয়োজন তরুণদের সিদ্ধান্ত নিতে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।’
মেলায় অংশ নেওয়া আরেক প্রতিষ্ঠান স্টাডি অ্যাব্রোড উইথ মেইসেসের ম্যানেজিং পার্টনার ও চিফ কাউন্সেলর রুহাম মনজুর বলেন, ‘আমরা যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কানাডা, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র—এ ছয় দেশে প্রায় তিন শ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করছি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের গ্লোবাল সিটিজেন হিসেবে গড়ে তোলা। যারা সত্যিকারের পড়াশোনা করতে চায়, তারা যেন এ মেলার স্টলগুলো ঘুরে দেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়। আশা করি, এ আয়োজন শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে।’
ব্রিটিশ কাউন্সিল নিবেদিত ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’-এর পাওয়ার্ড বাই ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস এবং ব্যাংকিং পার্টনার প্রাইম ব্যাংক। স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে সহযোগিতা করছে ফরেন অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফ্যাড-ক্যাব)।
দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টল রয়েছে এই মেলায়। এর মধ্যে রয়েছে মেইসেস এডুকেশন মিট, শেনজেন এডু লিমিটেড, সিএইচএস এডুকেশন লিমিটেড, টেন মিনিট স্কুল, বিডি এক্সপার্ট এডুকেশন কনসালট্যান্সি, এডুকেশন অ্যাট, ম্যাক্সিমাস এডুকেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন, এনএইচপি, ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশ, ব্যাকবন লিমিটেড, কোয়েস্ট এডুকেয়ার অ্যান্ড ক্যারিয়ার সার্ভিসেস, ইউনিভার্সাল এডুকেশন, গ্লোবাল ভিশন, ফরেন স্টাডি সল্যুশন, এসটিএস গ্লোবাল এডুকেশন, এডভয়, হক কনসালট্যান্সি, এডুএইড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস ও এডু এইমার্স। এ ছাড়া রয়েছে চরকি, কেএফসি ও প্রথমার স্টল।
বিকেল সাড়ে চারটায় ‘আইইএলটিএস অ্যান্ড স্টাডি অ্যাব্রোড’ বিষয়ে আলোচনা করবেন অনলাইন এডুকেশন কনটেন্ট ক্রিয়েটর মুনজেরিন শহীদ। ‘স্টাডি ইন নিউজিল্যান্ড অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া’ শীর্ষক দিনের শেষ সেশন অনুষ্ঠিত হবে সন্ধ্যা ছয়টায়।
মেলার এই আয়োজন ওয়েবসাইটে চলবে ১০ দিনব্যাপী। থাকছে অনলাইন কুইজে অংশ নিয়ে পুরস্কার জেতার সুযোগ। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বুথে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় তথ্য নিতে এবং সরাসরি প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন।