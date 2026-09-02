হরমুজ দিয়ে বাংলাদেশের এলএনজিবাহী জাহাজ চলাচলে অসুবিধা হবে না: ইরানের রাষ্ট্রদূত

ঢাকায় নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদি বলেছেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাংলাদেশের এলএনজি বহনকারী জাহাজ চলাচলে কোনো রকমের অসুবিধা হবে না।
আজ বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন ইরানের রাষ্ট্রদূত। তিনি উল্লেখ করেন, হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়েছে ইরানে মার্কিন হামলার পর।
পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্ক একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে। এটির নাম ‘মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি’। চুক্তিটিকে তেহরান ইতিবাচক হিসেবে দেখে বলে জানান ইরানের রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, চুক্তিটি নিয়ে তাঁরা কোনোভাবেই শঙ্কিত নন। এই চুক্তি প্রমাণ করে, ইসলামিক দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য নিজেদের ওপরই নির্ভর করতে হবে।
জলিল রহিমি জাহানাবাদি বলেন, যুদ্ধ চলাকালে ইরান শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের সমর্থন করা দেশগুলোর সামরিক স্থাপনায় ‘অপারেশন’ চালিয়েছে। ইরান প্রত্যাশা করে, আরব দেশগুলো মার্কিন ঘাঁটি সরিয়ে দেবে।