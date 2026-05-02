ভারত থেকে গরু আমদানির ভাইরাল অনুমতিপত্রটি ভুয়া: প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ভারত থেকে গবাদিপশু (গরু) আমদানির অনুমতিপত্রটিকে ভুয়া বলে জানিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মামুন হাসান এ তথ্য জানিয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বলেছে, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ‘প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের’ নামে ভারত থেকে গবাদিপশু (গরু) আমদানির একটি অনুমতিপত্র প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে। অনুমতিপত্রটি ‘ভুয়া, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে’ প্রস্তুত করা হয়েছে।
এ অনুমতিপত্রের সঙ্গে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কোনো ধরনের সরকারি অনুমোদন, নথি কিংবা প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, অনুমতিপত্রটি অধিদপ্তর ইস্যু করেনি। এতে ব্যবহার হওয়া তথ্য, নম্বর ও সইগুলো যাচাইযোগ্য নয়। তাই এটি কোনো বৈধ আমদানিপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।
জনগণ, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ধরনের অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। সেই সঙ্গে এমন নথি প্রচার করা থেকে বিরত থাকার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ভুয়া তথ্য প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।