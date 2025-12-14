ট্রাইব্যুনালে ঢাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈকত, প্রতিবেদন ১৫ ফেব্রুয়ারি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
বাংলাদেশ

ট্রাইব্যুনালে ঢাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈকত, প্রতিবেদন ১৫ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকে আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। এ মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার দিন ধার্য করা হয়েছে।

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

প্রসিকিউটর তারেক আবদুল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থীদের বেদম মারধরের ঘটনা ঘটেছিল। এমনকি আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে সেখানেও শিক্ষার্থীদের মারধর করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় করা একটি মামলার আসামি তানভীর হাসান।

এ মামলায় এখন পর্যন্ত একমাত্র আসামি তানভীর হাসান। গত বছরের ৬ আগস্ট দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে আটক করা হয়েছিল।

