থার্টি ফার্স্টের সন্ধ্যা থেকে বন্ধ মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন

থার্টি ফার্স্টের দিন আজ বুধবার সন্ধ্যা থেকে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বন্ধ রেখেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেয় মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।
আজ বুধবার ডিএমটিসিএলের পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মানিত যাত্রীসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আজ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা সাতটা হতে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বন্ধ থাকবে।
এই সিদ্ধান্তের ফলে আজ সন্ধ্যা সাতটার পর থেকে মেট্রোরেলের কোনো ট্রেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে থামবে না এবং এই স্টেশন থেকে কোনো যাত্রী মেট্রোতে উঠতে বা নামতে পারবেন না। তবে মেট্রোরেলের অন্য সব স্টেশন স্বাভাবিক সময়সূচি অনুযায়ী খোলা থাকবে।
উল্লেখ্য, প্রতিবছর থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ক্যাম্পাসে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে।