পুরান ঢাকার টিকাটুলীর কে এম দাস লেনের ঐতিহ্যবাহী ধবধবে সাদা দ্বিতল রোজ গার্ডেন ভবন
পুরান ঢাকার টিকাটুলীর কে এম দাস লেনের ঐতিহ্যবাহী ধবধবে সাদা দ্বিতল রোজ গার্ডেন ভবন
বাংলাদেশ

‘রোজ গার্ডেন’ কেনায় রাষ্ট্রের ৩৩২ কোটি টাকা ক্ষতির অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে রাজধানীর ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন বাড়ি ক্রয়ে রাষ্ট্রের ৩৩২ কোটি টাকা ক্ষতিসাধনের অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংস্থাটির উপপরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম।

আকতারুল ইসলাম বলেন, রোজ গার্ডেন নামের বাড়িটি কেনার ক্ষেত্রে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অসাধু যোগসাজশের কারণে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থের ক্ষতি হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই ও সম্পূর্ণ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

দুদক সূত্র জানায়, এই ভবন আলোচনায় আসে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। পরবর্তী সময়ে ২০১৮ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বাড়িটি সরকারি ৩৩২ কোটি টাকায় ক্রয় করেন। দুদকের কাছে অভিযোগ আছে, এটি রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে প্রাথমিক সত্যতা মেলায় এবার অনুসন্ধানে নেমেছে সংস্থাটি।

এদিকে দুদকের মামলায় আজ সকালে ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, অগ্রণী ব্যাংকে দায়িত্ব পালনকালে তিনি সংশ্লিষ্টদের যোগশাজসে ১৮৯ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি করেছেন।

আরও পড়ুন