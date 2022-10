সবার জন্য চাই দুর্যোগের পূর্বাভাস সতর্কবার্তা

এবারের প্রতিপাদ্য—early warning and early action for all. আমরা ছড়াধর্মী অন্ত্যমিল অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলায় বলছি, ‘দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা/ সবার জন্য কার্যব্যবস্থা।’

আজকাল কেদারা কবি বানায়। নিজের পিতাকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে বিভূষিত করে। শৌখিন অনুবাদকেরা কেদারার আশীর্বাদে অনুবাদের হাল ধরেন। এসব নানাবিধ তোষণ–পোষণমূলক চর্চার ফলে অনেক সময় প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূল বাণীটাই আঁচলে মুখ ঢাকে অথবা অতিকথনের মেঘে ঢাকা পড়ে যায়। অনুবাদ যা–ই বলুক না কেন, মোদ্দা কথা হচ্ছে আসন্ন দুর্যোগের সতর্কবার্তা সবার কাছে সময়মতো পৌঁছাতে হবে। একই সঙ্গে দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য সবাই মিলে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। সঠিক সময়ে কাজে নেমে পড়তে হবে।

ভাসা–ভাসা পূর্বাভাসে দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা সাধারণ মানুষ প্রস্তুতি নিতে পারেন না। তাঁর কী করা উচিত, সেটি ঠাহর করতে পারেন না। সাম্প্রতিক কালে গত বছরের ডিসেম্বর আর এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে আচানক অকালবৃষ্টিতে কৃষকের কোমর ভেঙে গেছে। কৃষকের কাছে ক্ষতিকর বৃষ্টির খবর পৌঁছাতে না পারার বিষয়ে কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটির পিএইচডি গবেষক মস্তফা কামাল প্রথম আলোর এক প্রশ্নের জবাবে এমন কথাই বলেছেন।