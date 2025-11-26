অবিলম্বে আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি ও শিল্পীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি মহিলা পরিষদের

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। আজ বুধবার মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে অবিলম্বে আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়াসহ দেশের সব শিল্পীর নিরাপত্তা নিশ্চিতেরও জোর দাবি জানানো হয়।
ধর্ম অবমাননার নামে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দেশের সংস্কৃতিচর্চাকে ধ্বংস করা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছে মহিলা পরিষদ। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার একধরনের অপচেষ্টা ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার একটি প্রবণতা বেশ কিছু দিন থেকেই লক্ষণীয়। একই সঙ্গে দেশের দীর্ঘদিনের মানবতাবাদী, সহনশীল ও সমন্বিত সাংস্কৃতিক ধারার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাউল–সংস্কৃতির একজন শিল্পীকে এমন অভিযোগে গ্রেপ্তার করা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শিল্পসংস্কৃতির চর্চায় গুরুতর হুমকিস্বরূপ।’
বিবৃতিতে আবুল সরকারের ঘটনার পেছনের কারণ উদ্ঘাটন; কেন বারবার ধর্ম অববামননার অভিযোগে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে; কারা এর মদদদাতা, সেটি তদন্তের পাশাপাশি এই ঘটনার দ্রুত, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের মাধ্যমে আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।
বিবৃতিতে সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘বাউল সম্প্রদায়ের চিন্তা, দর্শন ও গান এই ভূখণ্ডের সাম্য, মানবিকতা এবং মুক্তচিন্তার মূল্যবোধের সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে ধারণ করে এসেছে। এ ধরনের শিল্পীদের ওপর দমনমূলক পদক্ষেপ দেশের সাংবিধানিক অধিকার, বিশেষত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শিল্পসংস্কৃতির স্বাধীনচর্চা এবং মানবাধিকারের মৌলিক নীতির পরিপন্থী এবং একজন শিল্পীকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে ভয়, আতঙ্ক ও দমনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।’