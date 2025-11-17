জাহাঙ্গীর কবির নানকের ৫৭ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, তাঁর স্ত্রী সৈয়দা আরজুমান বানু ও তাঁদের স্বার্থ–সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ৫৭ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর ভারপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ শিহাবুল ইসলাম এ আদেশ দেন। এসব হিসাবে ২ কোটি ৮৯ লাখ ৮৯ হাজার ৩৫৬ টাকা রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জানান, দুদকের উপপরিচালক মনিরুজ্জামান অবরুদ্ধের আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির দায়িত্বে থাকার সময় নিজ নামে, তাঁর স্ত্রী সৈয়দা আরজুমান বানুর বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনক ৩২ কোটি ১৮ লাখ ৫৮ হাজার ৪৫০ টাকার লেনদেন করেছেন। এর মধ্যে ১৭ কোটি ৫৫ লাখ ৭৯ হাজার ৬৩৩ টাকা জমা রয়েছে। ১৪ কোটি ৬২ লাখ ৭৮ হাজার ৮১৭ টাকা উত্তোলন করেছেন। মানি লন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ ‘দুর্নীতি ও ঘুষ’ সংঘটনের মাধ্যমে ওই অর্থের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে এটার হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তর করা হয়েছে। অভিযোগটির সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁর নিজ, তাঁর স্ত্রী ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।