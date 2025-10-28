প্রয়াত মন্ত্রী নাসিমের স্ত্রী, দুই ছেলেসহ পাঁচজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

আওয়ামী লীগদলীয় প্রয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের স্ত্রী লায়লা আরজুমান্দ বানু, তাঁর দুই ছেলেসহ পাঁচজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
দুদকের উপপরিচালক আফরোজা হক খানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আজ মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।
লায়লা আরজুমান্দ বানু ছাড়া যাঁদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে, তাঁরা হলেন ছেলে ও সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় ও তমাল মনসুর, তানভীরের স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী এবং নাসিমের একান্ত সচিব মীর মোশাররফ হোসেন।
দুদকের পক্ষ থেকে আদালতে বলা হয়েছে, তানভীর শাকিল ক্ষমতার অপব্যবহার, নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে নিজ ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে ব্যাংক হিসাবে লেনদেন পরিচালনা করে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এ ব্যাপারে দুদক অনুসন্ধান করছে।
আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম ২০২০ সালের ১৩ জুন মারা যান। সিরাজগঞ্জ-১ আসন থেকে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ছয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।