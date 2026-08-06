মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্তে আসামির তালিকায় অধ্যাপক জাফর ইকবাল

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার খসড়া তদন্ত প্রতিবেদনে লেখক–অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের নাম এসেছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম। আজ বৃহস্পতিবার তিনি প্রথম আলোকে এ তথ্য জানান।
প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার বলেন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করে কয়েক শ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীকে আহত করা হয়। এ ঘটনায় করা মামলার খসড়া তদন্ত প্রতিবেদন তাঁরা ইতিমধ্যে হাতে পেয়েছেন। তাতে আসামি হিসেবে জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামাল ও সাবেক বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের নাম এসেছে।