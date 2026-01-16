জামায়াতের সঙ্গে যোগাযোগকে সেভাবে দেখতে হবে

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল
ভারতের হাইকমিশনের কর্মকর্তারা নিয়মিত বাংলাদেশের বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে দেখা করেন, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যোগাযোগকেও সেভাবে দেখতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান গত ৩১ ডিসেম্বর বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গত বছর তাঁর বাইপাস সার্জারির পর ভারতের একজন কূটনীতিকের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা জানান। ভারতীয় ওই কর্মকর্তা বৈঠকটি গোপন রাখতে বলেছিলেন বলে জানান তিনি।

শুক্রবার ব্রিফিংয়ে একজন সাংবাদিক জয়সোয়ালকে প্রশ্নে বলেন, তাঁর জানার বিষয় বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর (আমিরের) মন্তব্য নিয়ে। তিনি একটি আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থাকে সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তিনি বলেন, তাঁর সঙ্গে ভারতের দুজন কূটনীতিক দেখা করেছেন। বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ভারত যোগাযোগ করছে। ভারত কি তাহলে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গেও যোগাযোগ করছে?

জবাবে জয়সোয়াল বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের হাইকমিশনের কর্মকর্তারা নিয়মিত বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আপনি যাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি সেই প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত হবে।’

