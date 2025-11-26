জকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট স্থগিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আজ বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসানের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ভূমিকম্প–পরবর্তী পরিস্থিতির কারণে নির্বাচনী তফসিলের ক্রম-১১ অনুযায়ী প্রার্থীদের ২৭ নভেম্বর ও ৩০ নভেম্বরের ডোপ টেস্টের কার্যক্রম স্থগিত করা হলো। ডোপ টেস্টের নতুন সময়সূচি পরে জানানো হবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক মোস্তফা হাসান বলেন, ভূমিকম্পের কারণে বেশির ভাগ প্রার্থী বাড়িতে চলে গেছেন। এ জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার শঙ্কা নেই। তিনি আশা করছেন, যথাসময়েই জকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৩ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের কথা রয়েছে। এরপর ৪ ডিসেম্বর, ৭ ডিসেম্বর ও ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। প্রত্যাহার করা প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ৯ ডিসেম্বর।
এরপর ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীরা তাঁদের নির্বাচনী প্রচারণা করবেন আর ২২ ডিসেম্বর ভোট হবে। তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচনের দিনই ভোট গণনা ও ২২–২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ফল ঘোষণা হবে।