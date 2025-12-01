দুর্নীতি সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে: রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচারক

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির একটি মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচারক বলেছেন, দুর্নীতি বর্তমানে রোগে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি সমগ্র সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে।
মামলায় আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে রায় ঘোষণা করেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক মো. রবিউল আলম।
মামলায় ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের ২ বছর, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৫ বছর, তাঁর বোন শেখ রেহানার ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মামলার অপর ১৪ আসামিকে ৫ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচারক আরও বলেন, সমাজের দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে, রুখে দাঁড়াতে হবে।