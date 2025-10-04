অধস্তন রাখার দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নারীদের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি: বদিউল আলম মজুমদার

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো তোলা হয়েছে উল্লেখ করে কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সে আলোচনায় নারীর ন্যায্য রাজনৈতিক অধিকার পরাজিত হয়েছে। সেখানে পুরুষেরা জয়ী হয়নি। কিংবা কেউ জয়ী হয়নি। জয়ী হয়েছে পুরুষতন্ত্র।
বদিউল আলম মজুমদার বলেন, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, নারীদের অধস্তন রাখার দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নারীদের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার চিত্র পর্যবেক্ষণবিষয়ক এক প্রতিবেদন উপস্থাপন নিয়ে আজ শনিবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন বদিউল আলম মজুমদার। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে চলতি বছরের প্রথম আট মাসে দেশে কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম। রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরেন ফোরামের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর সৈয়দা আহসানা জামান।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য বদিউল আলম বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত পুরুষতন্ত্র আমাদের ওপর এমনভাবে জেঁকে বসেছে এবং আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে নারীদের প্রতি আমরা বৈষম্য করেছি। তাদের বঞ্চিত করেছি। তাদের অধস্তন করে রেখেছি। তাদের নিগৃহীত করেছি। নিপীড়িত রেখেছি।’ এটি জাতির এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নারীবিষয়ক কমিশনের প্রতিবেদনকে বাদ দেয়নি উল্লেখ করে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি বদিউল আলম মজুমদার বলেন, যেসব সুপারিশে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে না, কিংবা রাজনৈতিক দলের দ্বিমত করার সুযোগ থাকবে না, এগুলো বাস্তবায়ন করার সুযোগ সরকারের আছে।
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সার্বিক সচেতনতার ওপর জোর দেন বদিউল আলম মজুমদার। নিজেও ব্যক্তিগতভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সোচ্চার থাকবেন বলেও জানান তিনি।
অপরাজেয় বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ওয়াহিদা বানুর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরন, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের পলিসি, অ্যাডভোকেসি, ইনফ্লুয়েঞ্জিং অ্যান্ড ক্যাম্পেইনের পরিচালক নিশাত সুলতানা, আইনজীবী ফাহমিদা রিংকী প্রমুখ।