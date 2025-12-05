বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে আজ শুক্রবার রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে বাদ জুমা দোয়া অনুষ্ঠিত হয়
বাংলাদেশ

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় সারা দেশে বিশেষ দোয়া

বাসস ঢাকা

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সারা দেশে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার পবিত্র জুমার নামাজের পর দেশের মসজিদগুলোয় বিএনপির পক্ষ থেকে এই দোয়ার আয়োজন করা হয়।

রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদেও বাদ জুমা এই দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সংলগ্ন মসজিদে আয়োজিত দোয়ায় অংশ নেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা।

এ সময় বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘বাংলাদেশের সব মানুষ দলমত–নির্বিশেষে এই মহান নেত্রীর জন্য দোয়া করছেন। তিনি যেন সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন এবং দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে তাঁর অভিভাবকত্বে আমরা উতরে যেতে পারি, সে জন্য দেশের জনগণ আল্লাহ তাআলার কাছে আকুতি করেছেন।’

সবার কাছে দলীয় চেয়ারপারসনের সুস্থতার জন্য দোয়া চেয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আসুন আমরা সবাই মিলে পরম করুণাময়ের কাছে দোয়া করি, যিনি আজীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে গেছেন, সেই নেত্রী যেন সুস্থ হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসেন।’

রাজধানীসহ দেশব্যাপী বিএনপি ও এর অঙ্গসহযোগী সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ মুসল্লিরা দোয়ায় অংশ নেন।

একই সঙ্গে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রার্থনার জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়।

