নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতা ততই বাড়ছে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা এবং তাঁদের হুমকি দেওয়া, হেনস্তা করা ও নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। সংস্থাটি এসব ঘটনায় অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা এবং এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানায়।
আজ মঙ্গলবার পরিষদের এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে সই করেছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু।
হুমকি থেকে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও বাদ যাচ্ছেন না অভিযোগ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করলাম, একজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জেলা প্রশাসককে তাঁর দায়িত্ব পালনে অসন্তুষ্ট হয়ে নানাভাবে অপমান ও হেনস্তা করা হচ্ছে, যা সব দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তার জন্য একটি নেতিবাচক বার্তা।’
বিবৃতিতে বলা হয়, খোকন দাস, অমৃত মন্ডলের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, দলীয় প্রতীকে ভোট না দিলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণকে দেশ থেকে উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এক বিধবা হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে মাথার চুল কেটে পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। নরসিংদীর পলাশে গতকাল সোমবার রাতে মনি চক্রবর্তী নামক এক মুদিদোকানদারকে খুন করা হয়েছে। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে ডাকাতি হয় এবং এ সময় বাড়ির নারী সদস্যের সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয়েছে।’
অনেকে ভয়ে সহিংসতার খবর প্রকাশ করছেন না উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গত ২৯ ডিসেম্বর হবিগঞ্জে পুকুর থেকে কামদেব দাস নামক এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে ডাকাতির পাশাপাশি নারীদের ওপর যৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটছে, যা তাঁরা ভয়ে প্রকাশ করছেন না।’
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বলেছে, নির্বাচনের প্রাক্কালে এসব ধারাবাহিক ঘটনায় নারী ও দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে একধরনের ভীতি তৈরি হয়েছে। এসব ঘটনা সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করছে বলেও মনে করছে পরিষদ।
সংস্থাটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং এ ধরনের অপতৎপরতা বন্ধে সরকার, নির্বাচন কমিশন, সব রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।