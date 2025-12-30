জকসু নির্বাচন স্থগিতের খবরে বিক্ষোভ, ভিসি অবরুদ্ধ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ স্থগিতের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ চলছে। আজ মঙ্গলবার সকালে ভোট স্থগিতের সিদ্ধান্তের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে উপাচার্য (ভিসি) ভবনে তালা দিয়ে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।
জানা গেছে, আজ সকাল সাড়ে আটটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরি সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌনে নয়টার দিকে সভা শেষে ভোট স্থগিতের খবর জানাজানি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিন্ডিকেট সদস্য প্রথম আলোকে বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকাবহ পরিস্থিতির কারণে আজকের জকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট। নির্বাচন কমিশন থেকে সংবাদ সম্মেলন করে ভোটের অগ্রগতি নিয়ে জানানো হবে।
ভোট স্থগিতের প্রতিবাদে সকাল থেকেই ক্যাম্পাসের ‘একাত্তরের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি’ ভাস্কর্য চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের দিকে যায়।
বিক্ষোভের মুখে একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিরাপত্তা জোরদার করে এবং প্রশাসনিক ভবনের প্রতিটি ফটকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা এ সময় ‘মানি না মানব না, অবৈধ সিদ্ধান্ত মানব না’, ‘এক দুই তিন চার, ভিসি তুই গদি ছাড়’, ‘এক দফা এক দাবি, ভিসি তুই কবে যাবি’—এসব স্লোগান দিতে থাকেন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যকে তাঁর কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে।