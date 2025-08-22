বাংলাদেশ গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০২৫-এর জাতীয় পর্বে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মেধার আসর

দেশে প্রথমবারের মতো প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত হয়েছে বাংলাদেশ গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (বিডিএমএসও)। প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী ও মনোযোগী করে তুলতে এই উদ্যোগের সূচনা। আজ শুক্রবার দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে সেন্ট জোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অলিম্পিয়াডের জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, উৎসবমুখর এই আয়োজনে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা সকাল থেকেই ভেন্যুতে প্রবেশ করতে শুরু করেন। টি–শার্ট ও আইডি কার্ড সংগ্রহের পর শুরু হয় গণিতের পরীক্ষা। দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী গণিত পরীক্ষায় অংশ নেয়। গণিত পরীক্ষা শেষে বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, এতে অংশ নেয় শতাধিক শিক্ষার্থী। অলিম্পিয়াডের দুটি বিষয়েরই পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করা হয় রোবট ও ড্রোন প্রদর্শনী। দেখানো হয় কীভাবে একটি আলফা রোবট ও ড্রোন কাজ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা। এ ছাড়া তাদের বিনোদনের জন্য আয়োজন করা হয় একটি ম্যাজিক শো।
প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের এই উৎসবপূর্ণ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট জোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্রাদার লিও জেমস পেরেরা, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্টের বাংলাদেশ কান্ট্রি লিড সারওয়াত রেজা, লিজেন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর মাসুদ, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (ইইউবি)-এর অধ্যাপক ফারজানা আলম এবং পিয়ারসন-এর বাংলাদেশ আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপক জান্নাতুল ফেরদৌস সিগমা।
ব্রাদার লিও জেমস পেরেরা অংশগ্রহণকারী সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে বলেন, ‘তোমাদের স্বপ্নপূরণের পথে এই অভিজ্ঞতা হবে অমূল্য। নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের মাধ্যমে তোমরা নিজেদের পাশাপাশি দেশকেও গর্বিত করবে।’
সারওয়াত রেজা এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা ও দক্ষতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও প্রস্তুত হয়ে উঠবে।
ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে আয়োজনের ইতি টানা হয়। উপস্থিত অতিথিরা ফলাফল ঘোষণা করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। জাতীয় পর্বে মোট বিজয়ী হয় ৫২ জন। গণিত বিষয়ে বিজয়ী হয় ২৬ জন। তাদের মধ্যে চারজনকে স্বর্ণ, নয়জনকে রৌপ্য ও ১৩টি ব্রোঞ্জপদক দেওয়া হয়। অপর দিকে বিজ্ঞান বিষয়ে বিজয়ী হয় ২৬ জন। তাদের মধ্যে পাঁচজনকে স্বর্ণ, নয়জনকে রৌপ্য ও ১২ জনকে ব্রোঞ্জপদক দেওয়া হয়। সেন্ট জোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. নাবি হোসেন গণিত বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি অর্জন করে। অন্যদিকে বিজ্ঞান বিষয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি অর্জন করে লাইটহাউস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সৈয়দ আয়ান ঈসা।
জাতীয় পর্বের বিজয়ীদের নিয়ে ঢাকায় আয়োজিত হবে ন্যাশনাল ক্যাম্প ও টিম সিলেকশন টেস্ট। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিটি বিষয়ে ৬ জন করে বাছাই করা হবে অর্থাৎ গণিত বিষয়ে ৬ জন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে ৬ জন, যারা অংশ নেবে ২২তম আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে (আইএমএসও)। আন্তর্জাতিক এই অলিম্পিয়াডটি অক্টোবরের ৪ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার কেদাহ প্রদেশে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ২৩টি দেশ থেকে প্রায় তিন শ শিক্ষার্থী অংশ নেবে।
বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন) এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি (এসপিএসবি) যৌথভাবে এ অলিম্পিয়াড আয়োজন করে। অলিম্পিয়াডের সহযোগী হিসেবে রয়েছে ম্যাসলাব, টেমস একাডেমি ও রিফ্লেক্টিভ টিন। এই অলিম্পিয়াডে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে ক্যাম্প ও নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (আইএমএসও) বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে।
বিডিএমএসও (২০২৫) সম্পর্কিত সব তথ্য এবং ফলাফল এই ওয়েবসাইট—bdmso.org থেকে দেখা যাবে।