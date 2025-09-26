বনানীতে কিউবইনসাইড ডিজাইনের ‘লার্নিং আনলার্নিং’ শীর্ষক প্রদর্শনী

স্থাপত্য বিষয়ে কিউবইনসাইড ডিজাইন লিমিটেডের তিন দিনব্যাপী ওপেন স্টুডিও প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া ‘লার্নিং আনলার্নিং’ শীর্ষক প্রদর্শনী চলবে আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত।
রাজধানীর বনানীর কিউবইনসাইড স্টুডিওতে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে দর্শকেরা স্থাপত্যকে কেবল একটি ভবন হিসেবে নয়, বরং এর পেছনের দীর্ঘ গবেষণা, সংগ্রাম ও নান্দনিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
কিউবইনসাইড ডিজাইন লিমিটেড ১৬ বছর ধরে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চায় এক ভিন্ন ধারা তৈরি করেছে। তাদের মূল দর্শন হলো, স্থাপত্য কোনো স্থিতিশীল বিষয় নয়, বরং এটি নিরন্তর পরিবর্তনশীল। এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা তাদের দীর্ঘ পথচলায় অর্জিত জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে নতুন প্রেক্ষাপটে পুনরায় যাচাই করার প্রক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক বাস্তবতার সঙ্গে বৈশ্বিক স্থাপত্যরীতির মেলবন্ধন কীভাবে ঘটানো হয়, তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
প্রদর্শনীতে দর্শকেরা স্টুডিওর ভেতরের কাজ, চলমান প্রকল্পের নানা দিক এবং স্থাপত্য নির্মাণের পেছনের জটিল ও সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারছেন।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, এটি স্থাপত্যকে কেবল একটি বস্তু হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা নয়, বরং নির্মিত পরিবেশকে গভীরভাবে দেখার একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এই আয়োজন স্থাপত্য শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্থাপত্য ও নকশা সম্পর্কে নতুন আগ্রহ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বনানীর রোড-১৫, ব্লক ‘সি’র ৬২ নম্বর বাড়ির লেভেল ৫ ও ৬-এ অবস্থিত কিউবইনসাইডের স্টুডিওতে চলমান এ প্রদর্শনী বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।