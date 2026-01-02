ঋতুপর্ণা চাকমা
ঋতুপর্ণা চাকমা: জাতীয় দলের ফুটবলার

গৌরবের বছর শেষে নতুন স্বপ্নের শুরু

২০২৫ সালটা আমার জন্য কেটেছে অবিরাম ব্যস্ততায়। মাঠের ভ্রমণ, অনুশীলন, প্রস্তুতি—সব মিলিয়ে যেন অবসরের ফুরসত ছিল না। বিশেষ করে সাত মাসের মতো ভুটানে কাটানো ছিল ব্যস্ত সময়। মানসিক চাপও ছিল প্রচুর। তবু আমি সব সময় কঠিন সময় পেরিয়ে এসেছি। ২০২৫ বছরটাও ব্যতিক্রম নয়।

এত বছর খেলেছি; কিন্তু এমন কঠিন বছর আর হয়নি। ‘কঠিনতম’ বলছি কারণ, পুরো বছরটাই জীবনটা একেবারে খেলাকেন্দ্রিক ছিল। ২০২৫ সালটা জুড়ে ছিল শুধু খেলা আর অনুশীলন। তবে এর মধ্যেই বাংলাদেশের নারী ফুটবল ২০২৫ সালে বড় চমক দেখিয়েছে। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে। এটা আমাদের জন্য বিশাল সাফল্য। সাফে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আমাদের লক্ষ্যই ছিল এশিয়ান কাপের ফাইনাল রাউন্ডে যাওয়া।

এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে ৭৩ ধাপ এগিয়ে থাকা মিয়ানমারের বিপক্ষে আমার দুটি গোল বাংলাদেশকে দিয়েছে মূলপর্বের টিকিট। গোল দুটি অবশ্যই স্মরণীয়; কিন্তু আমি কখনো একা কৃতিত্ব নিতে চাই না। ফুটবল টিমওয়ার্কের খেলা। এটা পুরো দলেরই অর্জন। ২০২৫ সালে পেয়েছি সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ পুরস্কার ২০২৪। সব খেলা মিলিয়ে সেরা হওয়া আমার জন্য বড় অর্জন। প্রথম আলো-স্টারশিপ ইন্সপায়ারিং টেন পুরস্কারও পেয়েছি। বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষসেরা রানারআপে পেয়েছি বেগম রোকেয়া পদক। ২০২৪ সালের সাফ জয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল পেয়েছে একুশে পদক, যার অংশীদার হতে পেরে আমি গর্বিত। 

গৌরবের বছর শেষে নতুন স্বপ্নের শুরু। আশা করি, ২০২৫ সালের ধারাবাহিকতা থাকবে ২০২৬ সালেও। এশিয়ান কাপের মূল পর্বে ভালো করতে পারলে অলিম্পিক গেমসের পথ খুলে যেতে পারে, এমনকি তৈরি হতে পারে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগও। অনেক বড় অর্জনের হাতছানি আমাদের সামনে।

মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্ব। আমাদের গ্রুপে চীন, উত্তর কোরিয়া ও উজবেকিস্তান তিন দলই শক্তিশালী। আমাদের কঠিন পরীক্ষাই দিতে হবে। ২০২৫ সালের মতোই ২০২৬ সালেও বাংলাদেশের নারী ফুটবলে যোগ করবে নতুন প্রাপ্তি। ২০২৫ সালই হয়তো আমার ক্যারিয়ারের সেরা বছর ছিল। কারণ, এত অর্জন তো অন্য কোনো বছরে ছিল না। নতুন বছরটা শুরু করছি ঢাকার কমলাপুর স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত নারী লিগ দিয়ে। লিগে ভালো করতে চাই, রাজশাহী স্টারস এফসিকে চ্যাম্পিয়ন করতে চাই। আশা করছি নতুন বছরটাও আমার জন্য ভালো কাটবে। নতুন বছর, নতুন লড়াই, নতুন স্বপ্ন। আমি প্রস্তুত।


