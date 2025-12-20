প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার নিন্দা বিজেসির

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট এবং সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও দ্য নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি)।
আজ শনিবার এক বিবৃতিতে সংগঠনটি বলেছে, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংঘটিত এই সহিংস কর্মকাণ্ড শুধু আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতিই নয়, এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন সাংবাদিকতার স্বীকৃত অধিকারেও বড় আঘাত। বিশেষ করে একজন জ্যেষ্ঠ সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সভাপতিকে প্রকাশ্যে হেনস্তার ঘটনা জাতির জন্য লজ্জাজনক।
বিবৃতিতে বলা হয়, অবিলম্বে এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও হামলাকারীদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বিবৃতিতে এসব দুষ্কর্মে উসকানি দেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়।
এ ছাড়া বিবৃতিতে ভিন্নমতের দায়ে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অতীতে মিথ্যা হত্যা মামলা, বর্তমানে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের, গ্রেপ্তার এবং যার সর্বশেষ শিকার আনিস আলমগীর—এবং বিনা বিচারে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এতে বলা হয়, এ ধরনের পদক্ষেপ ভয় ও দমনমূলক সংস্কৃতিকে নতুন করে ফিরিয়ে আনবে, যা স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্র সংকুচিত করবে।
বিজেসি আরও উল্লেখ করে, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই বাক্স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিয়েছে। স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, সরকারের কোনো কাজ সমালোচনাযোগ্য হলে মন খুলে তা করতে। সরকারের এই অবস্থানের সঙ্গে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর অব্যাহত আঘাত সাংঘর্ষিক।
বিবৃতিতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এ ধরনের নিপীড়নমূলক সব পদক্ষেপের অবসান দাবি করা হয়। পাশাপাশি বলা হয়, কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হলে বিজেসি তা স্বাগত জানায়।
বিবৃতিতে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের (বিজেসি) চেয়ারম্যান রেজোয়ানুল হক এবং সদস্যসচিব ইলিয়াস হোসেন স্বাক্ষর করেছেন।