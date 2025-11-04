আপনারা পাশে আছেন, এটাই আমাদের সাহসের উৎস

প্রিয় পাঠক,
আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিন। আশা করি, পরিবারের সবাই মিলে কুশলে আছেন।
হেমন্তের দিনগুলো সত্যি সুন্দর। ঝকঝকে নীল আকাশ, ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু, ভরা ধানখেতে বাতাসের ঢেউ।
এ রকম দিনেই প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ৪ নভেম্বর ১৯৯৮ থেকে ৪ নভেম্বর ২০২৫, ২৭ বছর পূর্ণ করল প্রথম আলো।
‘যা কিছু ভালো, তার সঙ্গে প্রথম আলো’—স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু। তার মানে কিন্তু এই নয় যে আমরা দাবি করছি আমরা ভালো। আপনি ভালো, আর আমরা আপনার সঙ্গে আছি।
সত্যে আর সাহসে আমরা পার করলাম অনেক ঘটনায় ভরা ২৭টি বছর। বাধা এসেছে, পেরিয়ে গেছি। সাহস হারাইনি, দমেও যাইনি, এর মূলে কিন্তু আপনারা। আপনাদের সমর্থনই আমাদের পাথেয়, আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের শক্তি, আপনারা আমাদের পাশে আছেন, এটাই আমাদের সাহসের উৎস।
গত একটা বছরে প্রথম আলোর সাংবাদিকেরা বেশ কিছু সাহসী, অনুসন্ধানী এবং দরকারি প্রতিবেদন রচনা করেছেন। আমি আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করি সেসবে আরেকবার চোখ বোলাতে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এগুলো আপনারা আগেও পড়েছেন, কিন্তু আজকেও এসব প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিকতা কমে না। আর একবার চোখে পড়লে পুরো প্রতিবেদনই আপনি পড়ে ফেলবেন।
গত এক বছরের দীর্ঘ তালিকা থেকে ১০টি প্রতিবেদন আলাদা করা সত্যি একটা কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজটাই করছি। প্রথম আলোর প্রতিবেদনগুলো থেকে ১০টা আপনাদের সামনে আজ হাজির করছি।
প্রতিবেদনগুলো আমাদের স্বাধীন, নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ, সাহসী সম্পাদকীয় নীতির উদাহরণ হিসেবেই পেশ করছি। আমরা সরকার, প্রশাসন বা ক্ষমতাসীনদের ভুলত্রুটি কিংবা ব্যত্যয়ের খবর সামনে তুলে ধরেছি, তেমনি স্বৈরাচারী আমলের নিষ্ঠুরতা, লুটপাট, মানবাধিকার হরণের খবর দিতে দ্বিধা করিনি।
১১ নম্বরটি হলো প্রথম আলোর প্রতি আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনের প্রমাণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সার্ভে রিপোর্ট।
আমাদের যদি কোনো পক্ষপাত থাকে তা হলো দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি। আমাদের দায়বদ্ধতা যা কিছু তার সবই সত্যের প্রতি আর আমাদের আনুগত্য আমাদের পাঠকদের প্রতি।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা নিন আবারও।
আমরা সবাই একসঙ্গে চলব, একসঙ্গে কাজ করব। আমরা সবাই মিলে দেশটাকে গড়ব, আলোকিত করে তুলব নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। সবাই ভালো থাকুন।
আপনাদেরই
মতিউর রহমান
১. জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের এক বছর: সবচেয়ে বেশি মৃত্যু শ্রমজীবীদের
আহমদুল হাসান, ঢাকা, ২০ জুলাই ২০২৫
দিনমজুর, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক, ট্রাকের চালক–সহকারী, দোকানের কর্মী, রেস্তোরাঁর কর্মচারী ও পোশাক কারখানার কর্মীদের মতো আনুষ্ঠানিক–অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকেরা গণ–অভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছেন।
২. প্রথম আলোর অনুসন্ধান: জমির বিরোধে খুন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু, তবু তাঁরা জুলাই শহীদ
মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শহীদদের তালিকায় নাম ওঠাতে ভূমিকা রেখেছেন নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা। প্রথম আলো ৪১টি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে। অনেকেই স্বীকার করেছেন, তাঁদের স্বজনের মৃত্যু জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে হয়নি।
৩. জুলাই আন্দোলনের মামলা: ঢালাও আসামির নেপথ্যে বাণিজ্য, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব
মাহমুদুল হাসান, ঢাকা, ২৭ এপ্রিল ২০২৫
মামলা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আশ্বাস, ভুলবশত আসামি করা হয়েছে মর্মে হলফনামা দিয়ে ও পুলিশ প্রতিবেদনে নির্দোষ দেখানোর প্রতিশ্রুতিসহ নানাভাবে এই বাণিজ্য করার অভিযোগ যেমন আছে, আবার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়েও কাউকে কাউকে মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগও রয়েছে।
৪. উপদেষ্টা আসিফ ভুঁইয়ার কুমিল্লাপ্রীতি, নিলেন ২৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প
আরিফুর রহমান ও আবদুর রহমান, ঢাকা ও কুমিল্লা, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কুমিল্লা ও সাতক্ষীরার জন্য বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হলেও এই দুই জেলার চেয়েও খারাপ রাস্তাঘাট রয়েছে বিভিন্ন জেলায়। যেমন এলজিইডির হিসাবে, কুড়িগ্রাম জেলার ৭০ শতাংশ উপজেলা সড়কই খারাপ (পুওর ও ব্যাড)। এ জেলার জন্য কোনো একক প্রকল্প নেই।
৫. সরকারি জমিতে সস্তায় ফ্ল্যাট নিয়েছেন সচিবেরা, তালিকায় কারা রয়েছেন
আনোয়ার হোসেন, ঢাকা, ১৪ জুন ২০২৫
সচিবদের বাইরে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিবসহ বিভিন্ন পদের কর্মকর্তারা পেয়েছেন ফ্ল্যাট। সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তাসহ ঘনিষ্ঠরাও পেয়েছেন পানির দামের ফ্ল্যাট।
৬. রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের দখলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ফ্ল্যাট
মোস্তফা ইউসুফ, কক্সবাজার থেকে ফিরে, ২৬ জুন ২০২৫
দেশে প্রথমবারের মতো নেওয়া জলবায়ু উদ্বাস্তুদের আবাসন প্রকল্পে প্রকৃত উদ্বাস্তুদের অধিকাংশেরই ঠাঁই হয়নি। বরং রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের অনেকেই প্রকল্পের ফ্ল্যাট বরাদ্দ পেয়েছেন।
৭. পুলিশ কমিশনার থাকেন ঢাকায়, রাস্তা বন্ধ করে ঢোকেন গাজীপুরে
নজরুল ইসলাম ও মাসুদ রানা, গাজীপুর থেকে ফিরে, ২৪ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুরের পুলিশ কমিশনারের প্রটোকলের জন্য উড়ালসড়ক ফাঁকা রাখতে হয়। আর এই সময়ে যাত্রী, চাকরিজীবী, শিক্ষার্থী—সবার যাতায়াত থমকে থাকে।
৮. দস্যুতায় ফিরছে আত্মসমর্পণকারীরা, ‘দুলাভাই বাহিনী’সহ ১৪ দল সক্রিয়
ইমতিয়াজ উদ্দীন, কয়রা, খুলনা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০১৮ সালের নভেম্বরে ৩২টি দস্যু বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত ঘোষণা করেছিল সরকার। কিন্তু প্রথম আলোর অনুসন্ধান বলছে, গত বছর সরকার পতনের ডামাডোলের সুযোগে দুলাভাই বাহিনীসহ সুন্দরবনে আবার সক্রিয় হয়েছে অন্তত ১৪টি দস্যুদল।
৯. প্রথম আলো ও দ্য টাইমস-এর অনুসন্ধান
টিউলিপ এখনো বাংলাদেশের ভোটার, আছে পাসপোর্ট, এনআইডিও
রিয়াদুল করিম ও আরিফুর রহমান, ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিকের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত নথিগুলো নিয়ে প্রথম আলো ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টাইমস-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছে।
১০. বটতলায় থেমে থাকা রিকশায় এক বাবার জীবনসংগ্রামের ছবি
এম জসীম উদ্দীন, বরিশাল, ২ আগস্ট ২০২৫
শিশু দুটির বাবা রিকশাচালক মো. সোহাগ মিয়া। ছেলে রমজানের বয়স সাড়ে ছয় বছর আর মেয়ে জান্নাতের বয়স চার বছর। ওদের মা নেই। তাই দুই সন্তানকে এভাবে কোলে ও পাদানিতে বসিয়ে প্রতিদিন রিকশা চালান সোহাগ মিয়া। থাকেন নগরের জিয়া সড়ক এলাকার একটি খুপরিতে।
দেশে পত্রিকার পাঠকদের ৫৭% প্রথম আলো পড়েন
১৪ মে ২০২৫
জরিপের বিস্তারিত ফলাফল নিয়ে প্রকাশিত বিবিএসের প্রতিবেদনে জাতীয়, এলাকাভিত্তিক, বিভাগভিত্তিক এবং নারী-পুরুষ পাঠকের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পঠিত পত্রিকা–সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সব ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থানে রয়েছে প্রথম আলো।