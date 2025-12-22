এটি মধ্যযুগীয় কায়দায় চারপাশ থেকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা: নূরুল কবীর

দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার ঘটনা মধ্যযুগীয় কায়দায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা বলেছেন ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীর।
নিউ এজ সম্পাদক বলেছেন, ‘যখন সংবাদকর্মীরা কাজ করছেন, তখন পত্রিকা অফিসের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এবং ফায়ার সার্ভিস আসার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে খুব পরিষ্কারভাবে এই গোষ্ঠীর লক্ষ্য প্রস্ফুটিত হয়েছে—তারা চেয়েছে মধ্যযুগীয় কায়দায় চারপাশ থেকে আগুন লাগিয়ে যাদের সঙ্গে তাদের মতান্তর তৈরি হয়, তাদের পুড়িয়ে হত্যা করা।’
দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রতিবাদে সম্পাদক পরিষদ ও নিউজ পেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (নোয়াব) আয়োজিত যৌথ প্রতিবাদ সভার সূচনা বক্তব্যে এসব কথা বলেন নূরুল কবীর। আজ সোমবার বেলা ১১টায় রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে ‘মব ভায়োলেন্সে আক্রান্ত বাংলাদেশ’ শীর্ষক যৌথ প্রতিবাদ সভা হয়। হামলা ও অগ্নিসংযোগের সময় সংহতি জানাতে ডেইলি স্টার কার্যালয়ের সামনে গেলে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরকেও হেনস্তা করা হয়। সভায় এরও প্রতিবাদ জানানো হয়।
যৌথ প্রতিবাদ সভা শেষে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের সামনে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সংগঠন, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, সাংস্কৃতিক, মানবাধিকারকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নিউ এজ সম্পাদক বলেন, ‘এটা পৃথিবীর কোনো সমাজ যদি সহ্য করে, যদি সেটা এগিয়ে যেতে দেয়, তার বিরুদ্ধে যদি মাথা উঁচু করে না দাঁড়ায়—শুধু সংগঠনগুলো ধ্বংস হবে তা নয়, গোটা সমাজব্যবস্থা, সমাজের উন্নতির সমস্ত পথ রুদ্ধ হবে।’
নূরুল কবীর বলেন, ‘পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় প্রতিটি পত্রপত্রিকার আলাদা আলাদা সম্পাদকীয় নীতি থাকে, নিজস্ব চিন্তাভাবনা থাকে।’ সেখানে সবার মত প্রকাশ করতে পারা গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সবার সহযোগিতা চান এই সম্পাদক।
সম্পাদক পরিষদের সভাপতি আরও বলেন, ‘মানুষকে দেখানো প্রয়োজন, রাষ্ট্রকে দেখানো প্রয়োজন, অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে দেখানো প্রয়োজন যে গণতন্ত্র বিকাশের জন্য, সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশের স্বার্থে এ দেশের চিন্তাশীল সব মানুষ, সব পেশার মানুষেরা সংঘবদ্ধ আছেন।’
বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে সংবাদমাধ্যমগুলোর স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষা করা শুধু সংবাদকর্মীদের দায়িত্ব নয় বলে জানান সম্পাদক পরিষদের সভাপতি। এটি পুরো সমাজব্যবস্থার দায় বলে মনে করেন তিনি।