ছোট ভাই আরাফাত রহমানের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তাঁর ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর কবর জিয়ারত করেছেন। রাজধানীর বনানী কবরস্থানে আজ শনিবার বেলা ১টা ৫০ মিনিটের দিকে পৌঁছান তারেক রহমান।
কোকোর কবর জিয়ারতের পর তারেক রহমান তাঁর শ্বশুর মাহবুব আলী খানের কবর জিয়ারত করেন।
তারেক রহমান ১৭ বছর পর গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে আসেন। এরপর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পারিবারিক কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন তিনি।
এর আগে সকালে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান তারেক রহমান। এরপর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ভবনে নিজের জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধনের জন্য যান তিনি। সেখান থেকে তিনি সরাসরি বনানী কবরস্থানে পৌঁছান।
পঙ্গু হাসপাতালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের কোনো আহত না থাকায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সেখানকার কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। দলের মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার ১৭ বছর পর দেশে ফেরেন তারেক রহমান। লন্ডনে নির্বাসিত জীবন শেষে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘিরে ঢাকায় লাখ লাখ নেতা-কর্মী, সমর্থকসহ সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব জমায়েত হয়। ঢাকার পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সমাবেশে সারা দেশ থেকে দলের মনোনীত প্রার্থীরা যোগ দেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকা থেকে নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে আসেন। সংবর্ধনা কর্মসূচি শেষে তাঁরা আবার এলাকায় ফিরে গেছেন।