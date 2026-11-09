রেজা খান—প্রকৃতির কাছেই যাঁর পাঠ

প্রকৃতিকে জানার আগ্রহ থেকেই প্রাণিবিদ্যার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল ড. রেজা খানের। ছোটবেলায় গ্রামের মাঠ, গাছপালা, পাখি আর নানা প্রাণী তাঁকে আকৃষ্ট করত। পরে সেই আগ্রহই তাঁকে নিয়ে গেছে গবেষণার জগতে। শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা ও চিড়িয়াখানার ব্যবস্থাপনার কাজের মধ্য দিয়েও তিনি প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রেখেছেন।
রেজা খানের জন্ম ১৯৪৫ সালের ১৭ নভেম্বর, ঢাকার ধামরাইয়ের বালিয়া গ্রামে। তবে তাঁর সরকারি কাগজপত্রে জন্মতারিখ লেখা আছে ১৯৪৭ সালের ১ জানুয়ারি। তাঁর বাবা খান মোহাম্মদ জাওহার আলী ছিলেন স্কুলশিক্ষক। চাকরির কারণে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হতো। ফলে রেজা খানের শৈশব কেটেছে গ্রাম ও শহরের নানা পরিবেশে।
প্রাথমিক পড়াশোনা বালিয়া ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে। পরে মানিকগঞ্জে পড়েছেন। স্কুলজীবনের একটি মজার স্মৃতি আছে তাঁর। স্কুলে শিক্ষার্থীদের দুধ দেওয়া হতো। সেই দুধের নাম ছিল ‘ঘাসের দুধ’। ১৯৬৩ সালে রংপুরে স্কাউটসের একটি জাম্বুরিতে অংশ নেওয়ার স্মৃতিও তাঁর মনে আছে।
প্রকৃতির প্রতি আগ্রহ যেভাবে
প্রকৃতির প্রতি আগ্রহ তৈরিতে স্কুলের শিক্ষক কালিনারায়ণ রায়ের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শিক্ষার্থীদের শুধু বইয়ের মধ্যে আটকে রাখতেন না। প্রকৃতির কাছেও নিয়ে যেতেন। নয়াহাট এলাকায় গিয়ে গাছপালা ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করতেন রেজা খান। তখন থেকেই প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে। কলেজের সাময়িকীতেও লিখতে শুরু করেন তিনি।
নটর ডেম কলেজে পড়ার সময় তাঁর প্রকৃতিবিষয়ক আগ্রহ আরও গভীর হয়। কলেজের শিক্ষক দ্বিজেন শর্মা এবং ফাদার রোনাল্ড উইলিয়াম টিম তাঁকে প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেন। উদ্ভিদ সম্পর্কে জানার জন্য তাঁরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাইরে যেতেন। গাছের নাম, বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক বোঝাতেন।
প্রকৃতি নিয়ে লেখালেখিও শুরু হয় এ সময়। দৈনিক আজাদ-এর ‘মুকুলের মাহফিল’ পাতায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো। জসীমউদ্দীনের সাহিত্য সাধনা সংঘের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় প্রথমে উদ্ভিদবিদ্যা পড়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভর্তি হন প্রাণিবিদ্যা বিভাগে। ভর্তি পরীক্ষার মৌখিক অংশে মাছ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান তাঁকে সাহায্য করেছিল। এভাবেই প্রাণিবিদ্যা হয়ে ওঠে তাঁর পড়াশোনা ও পেশার বিষয়।
তিনি শিক্ষার্থীদের শুধু বইয়ের মধ্যে আটকে রাখতেন না। প্রকৃতির কাছেও নিয়ে যেতেন। নয়াহাট এলাকায় গিয়ে গাছপালা ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করতেন রেজা খান। তখন থেকেই প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়তে থাকে। কলেজের সাময়িকীতেও লিখতে শুরু করেন তিনি
স্বাধীনতার পর কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন রেজা খান। বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনালে (বিপিআই) কাজ করার সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মনপুরায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। পরে নটর ডেম কলেজ ও আইডিয়াল কলেজে শিক্ষকতা করেন। এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।
সালিম আলীর সান্নিধ্যে
উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ভারতের বোম্বেতে যান। সেখানে বিখ্যাত পক্ষীবিদ ড. সালিম আলীর অধীনে পিএইচডি করেন। প্রকৃতিকে কীভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, প্রাণীদের জীবন ও আচরণ কীভাবে বুঝতে হয়, সে বিষয়ে সালিম আলীর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। তাঁর কাছ থেকেই প্রকৃতিকে নিজের শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করার শিক্ষা পেয়েছেন।
চিড়িয়াখানায় কাজ করতে গিয়ে প্রাণীদের জীবনযাপন, আচরণ ও পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা আরও কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। তাঁর কাছে চিড়িয়াখানার কাজ শুধু প্রাণীকে প্রদর্শন করা নয়; প্রাণীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করাও এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
কর্মজীবনের বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্যে
রেজা খানের কর্মজীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে মধ্যপ্রাচ্যে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল আইন চিড়িয়াখানা এবং দুবাই চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্কে কাজ করেছেন তিনি। দুবাই চিড়িয়াখানার জায়গা ছিল মাত্র পাঁচ একর। সেখানে প্রাণীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ হাজার ৮০০। এত অল্প জায়গায় এত প্রাণীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ।
চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য খাঁচা ও থাকার জায়গা কীভাবে সাজানো হবে, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সীমিত বাজেটের মধ্যেও প্রাণীদের স্বাভাবিক পরিবেশের কাছাকাছি ব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি মাত্র তিনটি প্রাণী কিনেছিলেন। সেগুলোও সৌদি আরবের কিছু উপজাতীয় শিকারির কাছ থেকে উদ্ধার করা প্রাণী।
চিড়িয়াখানায় কাজ করতে গিয়ে প্রাণীদের জীবনযাপন, আচরণ ও পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা আরও কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। তাঁর কাছে চিড়িয়াখানার কাজ শুধু প্রাণীকে প্রদর্শন করা নয়; প্রাণীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করাও এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
জোনাকি পোকার উদাহরণ দিয়ে রেজা খান বিষয়টি বোঝান। জোনাকি শুধু আলো জ্বালায় না; তার বেঁচে থাকার জন্যও নির্দিষ্ট পরিবেশ দরকার। আবাসস্থল নষ্ট হলে এবং খাবার কমে গেলে জোনাকির সংখ্যাও কমে যায়। একটি প্রাণীকে রক্ষা করতে হলে তাই শুধু সেই প্রাণীটির দিকে তাকালে চলে না, তার পুরো পরিবেশটিকে রক্ষা করতে হয়।
যা নিয়ে উদ্বেগ
দেশের বন ও বন্য প্রাণীর পরিস্থিতি নিয়ে রেজা খানের উদ্বেগ রয়েছে। বিশেষ করে শালবন ও চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের বন উজাড় হওয়ায় তিনি চিন্তিত। বন কেবল বড় গাছের সমষ্টি নয়; সেখানে ছোট গাছ, ঝোপঝাড়, পোকামাকড়, পাখি—সব মিলিয়ে একটি বাস্তুতন্ত্র তৈরি হয়। বনের নিচের স্তরের গাছপালা নষ্ট হলে তার প্রভাব পড়ে পাখি ও কীটপতঙ্গের ওপরও।
জোনাকি পোকার উদাহরণ দিয়ে রেজা খান বিষয়টি বোঝান। জোনাকি শুধু আলো জ্বালায় না; তার বেঁচে থাকার জন্যও নির্দিষ্ট পরিবেশ দরকার। আবাসস্থল নষ্ট হলে এবং খাবার কমে গেলে জোনাকির সংখ্যাও কমে যায়। একটি প্রাণীকে রক্ষা করতে হলে তাই শুধু সেই প্রাণীটির দিকে তাকালে চলে না, তার পুরো পরিবেশটিকে রক্ষা করতে হয়।
সুন্দরবন নিয়েও তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। সুন্দরবনের স্বাভাবিক পরিবেশে মানুষের হস্তক্ষেপ যত কম হবে, ততই ভালো। তাঁর কথায়, ‘সুন্দরবনের কোনো একটি গাছ, কোনো একটি নদী, কোনো একটি খালে হাত দেওয়া যাবে না।’
সুন্দরবন শুধু বাঘ, হরিণ বা নানা প্রাণীর আবাসস্থল নয়; দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবন রক্ষায়ও এই বনের ভূমিকা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলকে সুরক্ষা দেয়। রেজা খান বলেন, ‘যতবার সিডর হয়েছে, ততবার আইলা-সিডর সবগুলো তো সুন্দরবন বুক দিয়ে আগলে বাঁচিয়ে রাখছে।’
প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট: কোনো প্রাণীকে আলাদা করে রক্ষা করা যায় না। প্রাণীর আবাসস্থল, খাবার, গাছপালা, নদী—সবকিছুর সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে আছে। তাই বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন তাদের বাসস্থান রক্ষা করা।
শৈশবে গ্রামের প্রকৃতির প্রতি যে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল, তা-ই তাঁকে জীবনের নানা পথে পরিচালিত করেছে। শিক্ষক, গবেষক ও চিড়িয়াখানার ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করলেও প্রকৃতিকে জানার আগ্রহ কখনো হারাননি ড. রেজা খান। তাঁর জীবনের গল্প তাই শুধু একজন প্রাণিবিদের কর্মজীবনের গল্প নয়; প্রকৃতির কাছ থেকে শেখার গল্পও।