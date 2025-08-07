বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নাদিমুল হক হত্যা মামলার আসামি সরোয়ার গ্রেপ্তার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নাদিমুল হক ওরফে এলেম হত্যা মামলার অন্যতম আসামি সরোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
গতকাল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে রাজধানীর বাবুবাজার এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরোয়ার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের (নিষিদ্ধ) সভাপতি।
সিআইডির গণমাধ্যম শাখার বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গত বছরের ১৯ জুলাই পুরান ঢাকার কবি নজরুল কলেজের মোড়–সংলগ্ন পাতলা খান লেনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী নাদিমুল হক। ওই ঘটনায় নিহতের মা ইসমত আরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ মোট ৮৯ জনকে আসামি করে সূত্রাপুর থানায় হত্যা মামলা করেন। একই ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মো. শামসুল আলম আরেফিনও আরেকটি মামলা করেন।
সিআইডি জানায়, সিআইডির ঢাকা মেট্রো (দক্ষিণ) বিভাগ মামলার তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রেপ্তার সরোয়ারকে আদালতে উপস্থাপন ও পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান সিআইডি কর্মকর্তা জসীম উদ্দিন।