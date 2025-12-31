সুদান: আফ্রিকায় স্বাধীনতার প্রথম সূর্যোদয়

ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয়ের মাস। কিন্তু বিশ্বে এমন আরও বহু দেশ আছে, যারা তাদের স্বাধীনতা, মুক্তি অথবা যুদ্ধের সমাপ্তির সাফল্যকে স্মরণ করে ‘বিজয় দিবস’ বা সমতুল্য নামে। প্রথম আলো ডিসেম্বরের এই বিশেষ আয়োজনে তুলে ধরছে কীভাবে তারা সেই দিনটিকে আজও নিজেদের জাতীয় জীবনে বাঁচিয়ে রেখেছে।
ডিসেম্বরের শেষ দিনটি সাধারণত বছরের সমাপ্তি ও নতুন বছরকে বরণের প্রস্তুতি হিসেবে পালিত হয়। কিন্তু ১৯৫৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখটি আফ্রিকা মহাদেশের ইতিহাসের এক মোড় ঘোরানো দিন। নীল নদের দেশ সুদান তখন প্রস্তুত হচ্ছিল ব্রিটিশ ও মিসরীয় যৌথ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্য। যদিও আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা দিবস ১ জানুয়ারি, কিন্তু ৩১ ডিসেম্বরের রাতটি ছিল পরাধীনতার শেষ রাত এবং স্বাধীনতার প্রথম প্রহরের অপেক্ষায় থাকা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।
সুদান ছিল সাব–সাহারা আফ্রিকার প্রথম দেশগুলোর একটি, যারা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। ১৯৫৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর সুদানের পার্লামেন্ট সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় এবং ৩১ ডিসেম্বর রাতে খার্তুমের প্রাসাদে শেষবারের মতো বিদেশি পতাকা ওড়ে। এই ঘটনাটি ছিল পুরো আফ্রিকা মহাদেশের জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা। সুদানের এই সাহসী পদক্ষেপ পরবর্তী সময়ে ঘানা, নাইজেরিয়া ও কেনিয়ার মতো দেশগুলোকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে সাহস জুগিয়েছিল।
৩১ ডিসেম্বরের এই দিনে সুদানের মানুষ পুরোনো গ্লানি মুছে ফেলে নতুন ভোরের অপেক্ষায় ছিল। এটি কেবল একটি দেশের স্বাধীনতা ছিল না; এটি ছিল শত বছরের শোষণের অবসান ঘটিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার জেগে ওঠার বার্তা।
মাসব্যাপী বিজয়যাত্রার সমাপ্তি
আজ ৩১ ডিসেম্বর, আমাদের এই ধারাবাহিক আয়োজনেরও শেষ দিন। ১ ডিসেম্বর লাওস থেকে শুরু করে ভিয়েতনাম, কিউবা, ইউরোপ হয়ে আফ্রিকার সুদান পর্যন্ত—আমরা দেখেছি বিজয়ের নানা রূপ। কোথাও বিজয় এসেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে, কোথাও ব্যালট পেপারে, আবার কোথাও কূটনৈতিক প্রজ্ঞায়।
বাংলাদেশের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় আমাদের শিখিয়েছে মাথা নত না করার মন্ত্র। আর এই ৩১টি দেশের গল্প আমাদের জানাল যে আমরা একা নই। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে মানুষ তার ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার জন্য লড়েছে। বিজয়ের ধরন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সবার এক। ডিসেম্বর মাস তাই শুধু ক্যালেন্ডারের একটি পাতা নয়, এটি বিশ্বজুড়ে শোষিতের ঘুরে দাঁড়ানোর এক উজ্জ্বল দলিল। সবাইকে বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা ও নতুন বছরের অভিনন্দন!