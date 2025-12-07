জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পূরক বৃত্তির তালিকা প্রকাশের দাবি ছাত্রশিবিরের

১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সম্পূরক বৃত্তির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা এবং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীদের কাছে হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছে শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির।
আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাশহীদ রফিক ভবনের নিচে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম।
রিয়াজুল ইসলাম বলেন, গত ১৭ মে থেকে টানা তিন দিন যমুনার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনের পর অন্তর্বর্তী সরকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশেষ বৃত্তির জন্য আবেদন আহ্বান করে। আবেদনপ্রক্রিয়া শেষ হয়ে দেড় মাস পেরোলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে বিশেষ বৃত্তির চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রকাশ করা হয়নি, যা নভেম্বরেই প্রকাশ করার কথা ছিল।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি বলেন, ‘এই দীর্ঘসূত্রতার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম নিয়েছে। আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে গত এক স্মারকলিপিতে প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছিলাম, ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে বিশেষ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করা এবং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে যাতে শিক্ষার্থীদের হাতে বিশেষ বৃত্তি পৌঁছে দেওয়া হয়।’
রিয়াজুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছি, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটি শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তি প্রদান-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা আহ্বান করেছে। যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো কারণে আজকের সভা থেকে শিক্ষার্থীদের স্বার্থবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা এর যথাযথ জবাব দেব, ইনশা আল্লাহ।’
সংবাদ সম্মেলনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।