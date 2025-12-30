সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে বুধবার সাধারণ ছুটি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে আগামীকাল বুধবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ মঙ্গলবার এ তথ্য জানা গেছে।
বিজ্ঞপ্তিটি সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩০ ডিসেম্বর (আজ মঙ্গলবার) এক স্মারকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুর কারণে সরকারের নির্বাহী আদেশে এক দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে। বর্ণিত কারণে প্রধান বিচারপতির অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ ৩১ ডিসেম্বর (আগামীকাল বুধবার) এক দিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।
খালেদা জিয়া আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন।
সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর জানাজা আগামীকাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও এর সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হবে। তাঁকে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পাশে দাফন করা হবে।