মনে অনেক প্রশ্ন, উত্তর পাই না: আফজাল হোসেন

আমার মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক প্রশ্ন, তাই মাঝে মাঝে ভাবি, আমি কেন কম জানি? কম জানি বলে অনেক কিছু নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে, উত্তর পাই না।
আজ মঙ্গলবার প্রথম আলোর ২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে লিখিত বক্তব্যে অভিনেতা আফজাল হোসেন এ কথা বলেন। এ বছর ‘সত্যই সাহস’ স্লোগান সামনে রেখে নানা আয়োজনে দিনটি পালন করছে প্রথম আলো।
প্রথম আলোর অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যোগ দেন আফজাল হোসেন। তিনি প্রথম আলো পরিবারের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য দেন। তাঁর বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো—
আমার মনে অনেক প্রশ্ন—
অনেক প্রশ্ন, তাই মাঝে মাঝে ভাবি, আমি কেন কম জানি? কম জানি বলে অনেক কিছু নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে, উত্তর পাই না।
শিক্ষা গ্রহণের পরও অনেক মানুষ কেন বিদ্যাহীন থেকে যায়। অনেক মানুষের ইচ্ছা—গান গাইবে, কিন্তু গান সবাই গাইতে পারে না। অজস্রজন মন দিয়ে কবিতা লেখে, অজস্রজনই কেন কবি হয় না?
আমার মনে অনেক প্রশ্ন, কম জানি বলে উত্তর পাই না।
ভালোবেসে কত কত মানুষ ছবি আঁকা ভালো করেই শেখে, শেখা শেষে সব্বাই কেন শিল্পী হয়ে উঠতে পারে না? না–শেখা মানুষ কী করে লালন হয়? শিখে কেন নজরুল, রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না?
সাদা ভালো রং, কিন্তু মন্দের দিকেই কেন ঝোঁক মানুষের? বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুটোই ফ্রিতে পাওয়া যায়, তবু কেন অবিশ্বাসের প্রতিই এত প্রীতি? সোজা কথা ভালো কিন্তু কথা কেন ঘুরিয়ে বলতে ভালোবাসে মানুষ?
মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক প্রশ্ন।
খাদ্যরসিক রাঁধতে জানে না, কিন্তু বলে দিতে পারে কোন রান্নার স্বাদ বিশেষ। কী করে পারে? সকল দুধের রং সাদা, কিন্তু সকল গাভির দুধের স্বাদ কেন দারুণ নয়? ঘ্রাণবিশেষজ্ঞ নয়, এমন মানুষেরা কীভাবে ঘ্রাণে আপন–পর চিনতে পারে?
মনে অনেক প্রশ্ন। অনেক অনেক প্রশ্ন—
চারিদিকে অজস্র রাগ হওয়ার মতো কাণ্ড, কেন বেছে বেছে রাগ করি আমরা? চোখ জনপ্রতি দুটো করে, সুন্দর কেন সকলের চোখে সুন্দর হয়ে ধরা দেয় না? কত পাখি দুনিয়াজুড়ে, কুহু ডাকতে পারে কেবল একা কোকিলই। কেন?
আমার মনে অনেক প্রশ্ন, মনে অনেক অনেক প্রশ্ন—
ভালোই ভালো, জানা সত্ত্বেও মানুষ কেন মন্দেরই অধীন হয়? আমি কম জানি, কিন্তু জানি, প্রথম আলো বহুল প্রচারিত দৈনিক। দেশে দৈনিক অনেক, পাঠকও বহু।
মনে প্রশ্ন, শুধু একটাই বহুল প্রচারিত হয় কেন?